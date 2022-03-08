渣男開山刀空氣槍威脅　傳播妹遭性侵白嫖還被洗劫

▲傳播妹遭性侵、洗劫，渣男遭判刑8年定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市曾姓男子1年半前帶著空氣槍、開山刀到摩鐵，並以LINE聯絡傳播妹小茱（化名）前來唱歌喝酒。曾男藉機亮出刀槍，威脅性侵傳播妹得逞後，又逼迫她拿出首飾，並以手機轉帳2萬4千元。一二審均將曾男重判8年。案經上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2020年9月16日，晚間6時許曾男帶著空氣槍與開山刀，投宿摩鐵，並連繫傳播公司派人前來同樂。小茱接獲指示後到場，沒想到一開房門，就看到曾男將刀放在床頭，接著曾男從包包中取出空氣槍揮舞，小茱當場蹲地嚇哭。

曾男假意安撫說：「不要哭，乖乖的我不會對妳怎麼樣！」逼迫小茱口交得逞。曾男得逞後，又謊稱老闆叫他出來搶劫，所以要帶一些金錢、財物回去交差，還要小茱配合他演出，事成後會給予10萬元酬勞。小茱趕忙脫下項鍊、手錶、戒指等物品，曾男說不夠，小茱只好以手機轉帳2萬4千元進曾男帳戶。曾男隨即叫計程車，2人一同離去時，曾男下車提領小茱的匯款，得手後逃逸。小茱報警，警方循線逮捕曾男，檢方依照「加重強制性交」、「恐嚇取財」等多項罪名，提起公訴。

法院審理時，曾男否認犯罪，辯稱刀、槍都是生存遊戲的道具，並未拿出恐嚇小茱；還說自己是與小茱約定6千元性交易，是因為小茱到場後漲價為1萬2千元，又看到他有入珠，不願性交易，所以雙方間沒有發生關係。

但法院調查後，發現小茱被性侵後，服用更多的安眠藥才能入睡；另外當時搭載2人的計程車司機也作證，說男方離開後小茱焦急的在後座講電話，提到「被搶劫很恐怖」之類的話語；而當時電話中的女友人也證稱，小茱打電話來哭訴時，是情緒崩潰般的大哭，語無倫次。法院因此認定曾男確實性侵，一二審均將他重判有期徒刑8年，全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。