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俄後援問題超大！用蘇聯裝甲列車運軍備　士兵持19世紀步槍上戰場

記者葉睿涵／綜合報導

自俄羅斯開戰以來，俄軍補給出現問題，導致坦克車隊停滯不前、士兵士氣低落的消息時有所聞。最近網上流出影片，顯示俄軍在面臨嚴重的後勤問題下，開始動用蘇聯時代的裝甲列車來為前線運送物資，甚至還重啟了一條2014年以後就再也沒有使用過的鐵路，不過烏克蘭媒體卻聲稱，俄國的前線士兵只收到了19世紀的手動步槍「莫辛-納干」，諷刺這些武器「根本像是歷史電影道具」。

綜合烏克蘭媒體報導，網上最近流出一段影片，聲稱烏克蘭南部的梅利托波爾（Melitopol）出現了一列俄軍裝甲列車，車身上俄軍用於本次戰事的「Z」字符號清晰可見，前車卡上設有ZU-23-2雙管高射炮，而裝甲列車還載有多輛坦克式戰車和軍用車，應是要送往前線，為俄軍提供支援的軍備。不過報導稱，該列車是蘇聯上個世紀的產物，因此其戰鬥價值令人生疑。

▲▼俄羅斯使用的武器和運輸工具都是舊的。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯使用的武器和運輸工具都是舊的。（圖／翻攝自推特）

報導也指出，這樣一個裝甲列車要進入梅利托波爾，勢必要先通過已被俄國佔領了的克里米亞。為此，俄軍不得不重新啟用一條2014年以後就再也沒有使用過的鐵路，而且這條鐵路被恢復的技術極差。另外，烏克蘭媒體也聲稱，俄軍前線士兵收到的武器並不精良，從外媒拍到的照片可見，這些士兵使用的是19世紀的手動步槍「莫辛-納干」，因此諷刺這些武器「根本像是歷史電影道具」。

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