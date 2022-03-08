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惡性通膨、品牌紛撤　西方制裁讓俄羅斯民眾很有感

▲▼莫斯科街頭的香奈兒商店。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫斯科街頭的香奈兒商店。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家紛紛對俄國祭出制裁。希梅列維奇（Yulia Shimelevich）急忙為愛貓愛狗囤積進口食品，因為這些產品可能很快就會從莫斯科的貨架上消失。

法新社報導，這位55歲的法文家教說：「我的生活崩塌了。我們近年來所習慣的進口產品和服飾等所有奢侈品都已經成為過去。」

颯拉（Zara）、海恩斯莫里斯公司（H&M）和宜家家居（Ikea）等許多其他大型零售商店一夕之間在俄羅斯暫停營業，位於首都莫斯科許多購物中心內的店面也紛紛關閉。

希梅列維奇告訴法新社，自俄國上月24日揮軍烏克蘭以來，她的大多數學生都已取消上課，許多學生在面對壓制性的法律和即將到來的經濟困境下，決定離開俄羅斯，包括她的兒子也在昨天遠走高飛。

她說：「最困難的部分不是得縮衣節食…而是和我兒子分離，以及面對全世界的內疚感。」

蘇聯解體後，俄羅斯經歷過排隊領取食物與惡性通膨的苦日子，1990年代的艱困生活對許多莫斯科人來說對仍歷歷在目，因此對他們來說，過去由總統蒲亭（Vladimir Putin）領導的這20年是相對富足繁榮的一段時期。

但自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方祭出愈來愈多嚴厲制裁，讓許多人認為未來的日子恐怕更難過。

19歲的新聞系學生諾曼柯（Anastasia Naumenko）表示，在西班牙服裝業巨頭Inditex宣布退出俄羅斯市場後，她便失去在Inditex旗下流行品牌Oysho服飾店的工作。

盧布在前所未有的制裁壓力下暴跌，她表示，自己若負擔得起的話，希望能在未來幾天內買點化妝品。她走進莫斯科一間賣場時說：「我聽說價格已經翻漲4倍。」

諾曼柯也認為自己恐怕得放棄成為一名記者的夢想，因為在俄烏衝突後，俄羅斯通過一項法律，刻意散布有關俄羅斯軍隊的「假新聞」者，最高將處以15年徒刑。

她說：「在這種審查制度下，誰還需要我的職業？你如何生活在一個僅限於俄羅斯的世界裡？」

諾曼柯提著一個粉紅色小袋子走出一家內衣店時說：「這是我最後一次來買我的愛牌，因為都關門了。」

室內設計師洛茲尼薩（Pyotr Loznitsa）在莫斯科藥局採買時告訴記者，他在過去這幾天內流失很多客戶，但最讓他擔心的是孩子的未來，以及年邁父母能否買到進口藥品。

47歲的洛茲尼薩說：「如果明年情況沒有好轉，那麼我將不計一切代價讓我的孩子離開這裡。」至於其他事情，他相信俄羅斯人會展現出韌性，「伊朗人已經對制裁見怪不怪了」。

但有些人認為，制裁對俄羅斯本國市場來說或許是個契機。

斐利波娃（Ksenia Filippova）說：「俄羅斯在地品牌可以取代舶來品，或許制裁對俄國本國市場來說，未嘗不是件好事。」但她也承認通膨很傷荷包。

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