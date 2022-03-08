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快訊／台灣雪白蘭花變身「烏克蘭」　蔡英文把這盆放在總統府

▲▼用最新奈米科技將雪白色蘭花噴染而成的「烏克蘭」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲用最新奈米科技將雪白色蘭花噴染而成的「烏克蘭」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭已邁入第13天，各國民眾持續聲援烏克蘭，而烏克蘭的國花向日葵也成為反戰標誌，國際台灣蘭展此次也推出烏克蘭色調的蘭花，總統蔡英文更將其中一盆放到總統府花東廳，蔡英文表示，這盆蘭花不僅展現台灣農業的技術力，更表達台灣對烏克蘭的相挺，「台灣的蘭花就是烏克蘭！」

蔡英文表示，自己把這盆藍黃漸層色的台灣蘭花，放在總統府的公東廳，它是利用最新的奈米科技噴染雪白色蘭花而成，這項技術不會對花卉造成影響，還能延長花期，令人驚豔，更證明台灣農業技術的國際競爭力。

蔡英文指出，台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，多年來吸引國內外許多買家共襄盛舉，此次推出了烏克蘭國旗色調的蘭花，除了非常美麗，更表達台灣對烏克蘭的相挺。

蔡英文表示，自己要感謝國人都很關心烏克蘭的情形，紛紛提供物資及捐款，也要感謝農委會主委陳吉仲和台灣蘭花產銷發展協會產銷發展協會，送來美麗的蘭花，「台灣國際蘭展將在3月26日開幕，邀請大家一起前往欣賞世界級的蘭花，也支持台灣的農民朋友！」

▼用最新奈米科技將雪白色蘭花噴染而成的「烏克蘭」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼用最新奈米科技將雪白色蘭花噴染而成的「烏克蘭」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼用最新奈米科技將雪白色蘭花噴染而成的「烏克蘭」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼用最新奈米科技將雪白色蘭花噴染而成的「烏克蘭」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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