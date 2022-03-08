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一家人都習慣了！男友洗完澡「裸聊媽媽」　她驚：我太保守嗎

▲▼ 家人，關係，相處，信仰，家庭。（圖／pixabay）

▲原PO無意間發現男友家很習慣「坦誠相見」。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

男友一家人如此「坦誠相見」，讓她瞬間冒出無數個驚嘆號！一位女網友日前在《Dcard》匿名發文，說她跟男友在一起將近2年，交往約半年多的時候，有次男友剛洗完澡、還沒穿衣服，在跟她講電話，但她卻聽到男友媽講話的聲音，一問才知道，男方家都很習慣「坦誠相見」，讓她驚呆「真的是我太保守嗎？」

這位女網友以「坦誠相見這件事在男友家是很自然的事？」為題發文，說她跟男友在一起半年多的時候，有一次男生剛洗好澡，就打電話找她聊天，不過因為是夏天，男友也不急著穿衣服，「聊到一半的時候，我聽到他媽媽進去房間找我男友講話，我心裡就在想『ㄟˊ？男友不是裸體嗎？！那他媽媽在哪裡跟他講話……？」

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原PO於是好奇問，「剛剛你媽媽來你面前找你喔？可是你不是裸體沒穿內褲嗎？」男友就回，「對啊！我沒穿衣服跟內褲呀！」這讓女網友驚呆，「那你就裸體給你媽媽看喔？」男友則認為這很正常，因為都習慣了，他們家其他人也都是這樣。

▲▼洗澡、淋浴。（圖／取自pixabay）

▲男友洗完澡沒穿衣服，以全裸的狀態跟媽媽說話。（示意圖／pixabay）

不過，原PO仍覺得畢竟不是小朋友了，裸體給媽媽看很怪，「在我家，我連不穿內衣都不敢（家裡有爸爸、媽媽和弟弟）」，雖然自從她跟男友說過這樣很怪後，男方就再也沒有在她以外的人面前裸體過了。

女網友還更新貼文，「我有問過男友，那你媽媽也是裸體嗎？男友說他有印象也看過他媽媽全裸。（因為男友現在搬出來跟我一起住，有一陣子沒跟他家人一起住了）」、「而且男友家除了坦誠相見這件事以外，他們家上廁所也不關門的……我是指，我也在他們家的時候。」

最後她也補充，發文詢問不是要批判這件事，只是相較之下，她跟家人相處模式就像室友，「所以我就一度覺得，會不會是我男友家的相處模式才是正常的？以為會不會是我家感情不好才沒有那麼『坦誠相見』的。」

貼文一出引發熱論，「我鄰居也是這樣耶，他們還會一起洗澡」、「辦不到，除非是生病還什麼的，暫時無法自理，才會去看到碰到，因為這是沒辦法的事」、「女生比較不會，但男生就正常」、「每個家庭都有每個家庭相處模式，只要不要超過界限就好」、「我覺得如果都是女兒比較多的家庭，比較不可能」、「我也覺得很扯耶！但每個家庭相處模式不一樣啦！」

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