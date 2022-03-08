熱戀男友情人節約看電影！　低頭一看票根竟寫「素還真」她傻眼

▲《素還真》劇照。（圖／威視電影提供）

記者黃品臻／綜合報導

和另一半出門看電影該選擇什麼類型的電影？有網友分享，情人節前幾天，和交往三個月左右的男友出門約會，滿心期待地要去看電影，沒想到一看電影票，上面寫的竟是「素還真」，讓她覺得相當無奈。

一名女網友在Dcard上以「哪有男友在情人節前約看素還真啊？」為題發文表示，有個交往三個月左右的男友，從曖昧到現在男友都表現得將近滿分，約會時會主動幫原PO拿包包、天氣熱會主動問要不要喝水或飲料、出門前還會查詢氣象、帶傘，種種貼心舉動都讓原PO沉浸在兩人的粉紅泡泡裡，對於男友安排的行程也很放心、不過問行程。

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▲原PO滿心期待去慶祝情人節，沒想到看的電影是素還真。（圖／翻攝自Dcard）

不過情人節前的小故事卻讓原PO傻眼了，她寫道，「情人節前幾天他說要帶我去吃飯跟看電影，愛吃又愛看電影的我也是高高興興赴約，結果吃完拉麵要去看電影的時候，想說看一下我們坐哪，然後看到票根上面寫『素還真』」。看到男友選的約會電影讓原PO不敢置信，直呼「誰要在情人節看素還真啦！！！」

看到原PO特殊的情人節行程，網友們紛紛留言表示，「我男友帶我去看夜景結果還卡到陰呢」、「覺得很反差萌，很可愛啊，我前幾天也幫我爸買素還真的票讓他去看，愛素還真的都好男人啦～」「素還真很好啊，會選片」、「你的不錯了，我的男友在我生日那天，決定帶我坐兩個小時的公車去看巫妖王的雕像」、「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢。腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天～」