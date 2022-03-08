待業1年↑沒救了？他怒罵「只會耍廢討拍」　網打臉：有錢幹嘛工作

▲原PO表示，不明白為什麼有人可以待業1年以上。（示意圖／資料照）



記者郭卉寧／綜合報導

一般人出社會後，難免會碰上工作銜接的「待業空窗期」，但時間長短經常引發討論。近日，一名男網友爆氣指出，不相信有人可以待業1年以上，嘴上說要找工作，實際卻在家耍廢，當只會發文討拍的啃老族。貼文曝光後引起熱議，不少人點出關鍵，直呼「不缺錢幹嘛工作」。

原PO在《Dcard》發文表示，打從心底不相信有人可以待業1年以上，即使是想休息充電，超過1年也未免太久，更不用說是以「不喜歡、沒興趣、找不到」當藉口的人，「除非躺著就有收入，否則沒收入在家啃老的待業廢物，還好意思討拍欸，待業還可以待出優越感，難怪一堆人說現在人沒救了，真的不是沒原因。」

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貼文發出後，隨即引起一波熱烈討論，不少網友紛紛認同原PO的看法，「待業超過一年，要找工作還會被嫌棄」、「即使家裡夠坦，也應該為自己負責」、「我覺得待業不是問題，有問題的是整天不做事、不懂得精進自己，然後還上來哭待業的人」、「待業一年以上還沒有在精進自己的，就只是不願面對現實的人而已」。

▲不少網友指出，待業或工作都是個人選擇，能為自己負責就好。（示意圖／記者曾筠淇攝）



不過，也有網友認為，有些待業的人就是不缺錢，家裡也願意承擔，「家裡有錢誰想工作」、「因為家裡有錢或是有人養」、「投胎投得好，就業沒煩惱」、「單純不想工作，反正家裡有錢，不缺錢幹嘛工作」。

另外，還有人指出，選擇待業或工作都是個人的決定，只要能為自己的人生負責，並沒有不好，「說實話那也是別人的選擇啊，多把眼光放自己身上比較實在」、「也沒有人規定畢業一定要工作吧，都是自己的選擇啊」、「簡單來說，待業很久不可恥，可恥的是還要靠別人養，不過也代表現代躺平族跟啃老族越來越多」。