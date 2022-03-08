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台東運動賽事連連！主辦全國少棒、青少棒錦標賽　職棒緊接開打

▲▼縣長饒慶鈴特別到台北市參加賽事冠名記者會。（圖／ 記者王兆麟翻攝 ，下同）

▲▼縣長饒慶鈴特別到台北市參加賽事冠名記者會。（圖／ 記者王兆麟翻攝 ，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年LLB少棒及青少棒國手選拔賽，場地首度移師台東，縣長饒慶鈴7日特別到台北市參加賽事冠名記者會，由紅葉國小棒球員以報戰功表演作為開場。

饒慶鈴表示，為延續「台東棒球故鄉」的美名，台東不但睽違14年再次爭取到職棒賽事的舉辦，並將從今年起作為每年謝國城盃全國賽場地，也是台東首次辦理國手選拔賽，非常令人期待，縣府將持續帶動棒球運動觀光產業，讓台東棒球運動邁入下一個巔峰。

▲▼縣長饒慶鈴特別到台北市參加賽事冠名記者會。（圖／ 記者王兆麟翻攝 ，下同）

紅葉國小棒球員以報戰功表演作為開場。

謝國城盃棒球全國賽為國手選拔賽事之一，獲冠球隊可參加角逐世界少棒聯盟（威廉波特少棒賽、美國密西根州泰勒青少棒賽）亞太區代表權，過去由中華民國棒球協會在台北市主辦，今年起改由「台灣世界少棒聯盟」獲得世界少棒聯盟授權主辦台灣賽事。

▲▼縣長饒慶鈴特別到台北市參加賽事冠名記者會。（圖／ 記者王兆麟翻攝 ，下同）

饒慶鈴表示，台東首次辦理國手選拔賽，非常令人期待。

饒慶鈴非常高興「謝國城盃少棒與青少棒全國賽」從今年起，接下來能夠每年都在台東縣辦理，這也是台東第一次辦理國手選拔賽，感謝中華民國棒球協會及台灣世界少棒聯盟給予台東辦理國手選拔賽的機會。

▲▼縣長饒慶鈴特別到台北市參加賽事冠名記者會。（圖／ 記者王兆麟翻攝 ，下同）

台灣中油潤滑油事業部冠名贊助「國光牌謝國城全國青少棒錦標賽」。

台東縣是全國少數擁有五級棒球體制的縣市，更是培育棒球人才的搖籃，縣府爭取1.12億元經費整建台東棒球村，紅土區及草皮區全面翻新，並增設場外投手兼打擊練習區等，去年完工後陸續辦理國中硬式聯賽全國賽及大專盃公開一級等賽事，今年除舉辦LLB少棒與青少棒選拔賽，還將舉行國小硬式聯賽全國賽及甲組成棒春季聯賽等，以及近日終於爭取到職棒賽事重返台東，2022年中信兄弟安排主場職棒賽事於5月24至25日將於台東開打。

▲▼縣長饒慶鈴特別到台北市參加賽事冠名記者會。（圖／ 記者王兆麟翻攝 ，下同）

少棒選拔賽由中華電信冠名贊助，全名為「中華電信謝國城全國少棒錦標賽」。

教育處說明，台東棒球小將表現向來精彩，2019年獲得美國小馬聯盟世界盃冠軍、亞洲U15青少棒錦標賽亞軍，2020年謝國城盃全國青少棒錦標賽由卑南國中抱回冠軍，為台東縣睽違21年再度奪冠。此次LLB選拔賽，為讓自全國各縣市遠道而來的球隊體驗「棒球原鄉-台東」獨有的文化，這次賽事與延平鄉公所合作，於4月16日在紅葉國小舉辦開幕園遊會，將安排吃喝玩樂相關活動，並提供園遊券，讓參賽球隊免費體驗在地布農文化特色。

本屆LLB少棒選拔賽由中華電信冠名贊助，全名為「中華電信謝國城全國少棒錦標賽」於4月17至24日舉行，將全力支持少棒，讓小將們勇敢無懼，拿下亞太區代表權，前進威廉波特；而台灣中油潤滑油事業部冠名贊助「國光牌謝國城全國青少棒錦標賽」，將於4月23日至5月1日舉辦，除賽事冠名贊助，並提供卑南國中交通車與球場機具「機油」及棒球設備器材，讓學校能夠在最好的訓練環境下，取得國手資格勇奪佳績。

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