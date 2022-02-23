前時報鷹捕手不爽「討債變借錢」當街開5槍　2理由無保飭回

▲前職棒捕手吳俊賢涉嫌潑紅漆冥紙，又連開5槍涉嫌恐嚇等罪，獲法官裁定免保飭回。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前中華職棒時報鷹隊捕手吳俊賢，疑似不滿追討700萬債務去朋友公司潑漆，事後被傳成是借錢不成洩憤，22日凌晨再到朋友公司連開5槍，被檢察官訊以有反覆實施之虞聲請羈押，但台北地院法官審理認為，吳是自行投案，無逃亡之虞，且一時氣憤才開槍，應無再犯之虞，駁回檢方聲請，裁定吳免保飭回。

51歲的吳俊賢1997年因時報鷹假球案被判緩刑，之後又有多次酒駕紀錄，2月6日凌晨2點多，跑到被害人陳男的辦公室潑紅漆、撒冥紙，連辦公室門窗及停在門口的黑色轎車也遭波及，已經被警方依《社會秩序維護法》裁處。

但因事後媒體報導，吳男是借錢不成才去潑漆報復，讓吳男生氣，懷疑是陳男欠錢不還，卻亂講話，因此22日凌晨再持槍朝吳男家門開5槍，之後帶著剩下的1把槍、5顆子彈到士林分局文林派出所投案。

檢察官複訊後，認為吳男2度登門，讓被害人心生畏懼，涉嫌《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇等罪，且居無定所，恐有逃亡、再犯之虞等理由，向法院聲請羈押禁見，但法官開庭審理認為，吳男是一時氣憤才會去開槍，與一開始的潑漆撒冥紙沒有直接關係，應該不會再犯，且事後自行投案，又陳報姐姐住處供後續司法調查聯繫，也沒有逃亡之虞，因此裁定駁回羈押聲請，直接飭回。