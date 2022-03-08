城中城主嫌黃格格去年曾遭砍5刀　涉案酒友「刺給她死」被起訴

▲高雄城中城大火嫌犯黃格格一直是社區頭痛人物。（資料圖／記者吳世龍攝）



記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大火釀46死43傷震撼全台，嫌犯黃格格遭檢方依刑法放火罪、殺人罪起訴，目前被羈押在看守所內等待判決。由於她個性剛烈又嗜酒，早在案發前就常與他人起衝突，去年2月19日，她與70歲的劉姓老翁發生口角衝突，一氣之下怒砸老翁安全帽，遭到報復被砍5刀送醫。雄檢偵結後將劉翁依殺人未遂罪起訴。

黃格格原名黃淑萍，後來改名黃格格，年輕時賣豆花，因此綽號「豆花阿姨」，但她一直是前科累累的狠角色，曾犯下多起恐嚇、妨害自由、傷害及強盜案件，被住戶形容「個性潑辣，去到哪都跟人家吵架」，是地方的頭痛人物。

早在城中城火災案發前半年，黃格格就與一名舊識劉姓老翁酒後起口角衝突，當時她一氣之下怒砸劉翁安全帽，而劉不滿氣得回家拿著水果刀再回去找黃格格理論，接著就持水果刀朝黃格格的腹部、左背、左胸、左肩刺了5刀。路人見狀緊急報警將黃格格送醫急救。

▲黃格格遭檢方依刑法放火罪、殺人罪起訴，目前被羈押在看守所內等待判決。（圖／記者黃宥寧攝）

劉翁偵訊時辯稱，自己年紀大又被黃格格欺負，帶著水果刀是想要防身，沒有想要殺人，當時只是想警告黃格格不要太過分，並沒有刺她很深。

不過，黃格格證稱，劉翁當時有喊「要刺給我死」，高雄地檢署認為，劉翁明知利器可能造成黃格格死亡，卻仍持刀攻擊，涉犯殺人未遂罪罪嫌重大，偵結後將劉翁起訴。