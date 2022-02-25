火燒城中城奪46命！醋女黃格格遭求處極刑　喊冤：沒殺人動機

▲城中城大火今天首度開庭。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，震撼全台，高雄地方法院今（25）日首度開庭，嫌犯黃格格（51歲）辯稱她雖然是最後一個離開現場，但她沒有動機這樣做（縱火），也否認與男友有感情糾紛，並不認罪。

法院今天召開城中城大火的準備程序庭，法官一開始就詢問黃格格對於檢方起訴的殺人罪是否認罪？黃格格並不認罪。

▲高雄城中城大火嫌犯黃格格（中）開庭不認罪。（資料圖／記者吳世龍攝）

黃格格並沒有聘請辯護律師，但由於她涉犯的是殺人重罪，法院依法派給她法律扶助的律師，而受委任的林姓和謝姓律師在開庭後表示，他們是在過完農曆年後才接到委任，但根據他們向黃格格律見的情況，目前還是朝無罪的方向進行辯論。

回顧這場大火，去年10月14日凌晨2點54四分，高雄市消防局接到第一通報案電話，傳來急促的聲音大喊「府北路的城中城失火了！」消防局獲報，立即指派前金、鼓山及中華分隊出動救災，大批消防隊員雖然在9分鐘後陸續趕抵現場，但火勢已相當猛烈，大火及濃煙不斷向上竄燒，救災困難，一直到清晨4點39分，火勢才獲得控制，上午7點17分完全撲滅。

這場燒了4個多小時的無情惡火，造成嚴重傷亡，高雄地檢署在1月21日偵查終結，認定嫌犯黃格格僅因感情猜忌，心生怨恨，竟在酒後情緒失控，欲藉點火滋事讓郭姓男友難堪，引發重大火災害無辜生命死亡，檢方以刑法放火罪、殺人罪起訴，且黃格格犯後毫無悔意，態度惡劣，因此向法院建請處以極刑。

黃格格的委任律師指出，根據黃格格的說詞，她有把香爐拿到外面用水龍頭弄熄，然後拿回房間放在地面，拿來裝煙蒂和檳榔渣的八寶粥鐵鋁罐也帶走，因此她雖然是最後一個走，她也沒有動機這樣做（縱火），而且主觀上更無法預見會造成重大的傷亡。

委任律師表示，這個案子在邏輯上還有很多疑點，例如火災如果沒有現場的59台機車，火勢是否會這麼嚴重？另外如防火門被盜導致煙囪效應向上延燒，是否也是關鍵，這些都將在未來的法庭上釐清。