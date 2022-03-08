吳斯懷進國防委員會可接觸機密　羅致政承諾：盡力保護機敏資訊

▲羅致政接受民進黨Podcast專訪。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，8日釋出立委、民進黨國際部主任羅致政的專訪。羅致政在訪談中，針對國民黨立委吳斯懷進入外交國防委員會一事，他以召委身份強調，會盡力確保機敏資訊受嚴格保護，不會被「社會懷疑的人」帶來負面影響。

羅致政在訪談中，針對烏克蘭、俄羅斯的情勢表示，兩岸關係、台海局勢完全沒有辦法類比，台灣是海島型國家，有天然屏障「台灣海峽」，而烏克蘭是陸地國家。

羅致政指出，台灣要發展國防，如果沒有自我防衛能力，就是把國家命運交由別人手中；此外，所謂「若發生戰爭，台灣可以撐多久」的論調，其實從烏克蘭展現的堅毅，讓許多國家一起加入制裁俄羅斯可以看出，問題不在於台灣可以撐多久，而是台灣展現的態度跟決心，如果放棄，其他國家也不會提供協助。

至於美國總統拜登（Joe Biden）派遣特使團訪台，羅致政表示，目前正值烏俄情勢的敏感期間，這是美國政府藉機會傳遞訊息給台灣，化解國內的「疑美論」、「國防無用論」等認知戰，讓台灣人民了解，美國是可以信任的國家。

最後，針對社會質疑國民黨立委吳斯懷進入外交國防委員會一事，羅致政表示「國民黨顯然不在意」社會的疑慮，他感到遺憾。

羅致政認為，外交國防委員會有較高機會接觸到國安機敏文件，包含國防預算，以及相關軍事部署等資訊，自己身為外交國防委員會的召委，會盡力確保機敏資訊受到嚴格保護，不會被「社會懷疑的人」（指吳斯懷）帶來負面的影響。