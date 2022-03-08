持續大雨花蓮紅火蟻擴散　光復至鳳林加強防治2627公頃

▲▼國家紅火蟻防治中心在鳳榮地區農會辦理入侵紅火蟻施藥防治訓練課程，培訓合格施藥人員。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林鎮及光復鄉遭入侵紅火蟻危害，花蓮縣政府與鳳榮地區農會及光豐地區農會共同合作，邀請國家紅火蟻防治中心3月3-4日在鳳榮地區農會辦理入侵紅火蟻施藥防治訓練課程，培訓合格施藥人員，預計有效降低入侵紅火蟻蟻丘密度，也避免入侵紅火蟻婚飛擴散。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，自2020年12月花蓮縣接獲第一起發生於鳳林鎮長橋里入侵紅火蟻確診案例後，經國家紅火蟻防治中心調查蟻丘分布範圍，目前以鳳林鎮環保科技園區為中心向外調查，北至鳳林鎮中心埔，南至光復鄉大農大富皆可發現蟻丘。去年10月花蓮縣因圓規颱風多日豪大雨，可能造成蟻群的外散，依據國家紅火蟻防治中心資料顯示，以花蓮縣入侵紅火蟻發生點及其周邊緩衝區域規劃，今年防治範圍面積合計約2627公頃。

陳淑雯說，農曆年前農委會動植物防疫檢疫局偕同國家紅火蟻防治中心前來研商今年花蓮縣入侵紅火蟻的防治工作。為降低鳳林鎮及光復鄉轄內入侵紅火蟻的密度，縣政府委託鳳榮地區農會及光豐地區農會招募人力，並透過人員訓練後，將針對鳳林鎮及光復鄉境內進行入侵紅火蟻防治工作。

▲教授辨別紅火蟻及蟻丘正確防治。

動植物防疫所長周黃得榮說明，為確保施藥品質及成效，花蓮縣政府特別邀請國家紅火蟻防治中心於3月3-4日前來花蓮培訓施藥人員，講授入侵紅火蟻生態危害、傷後護理、偵查與鑑定、防治方式及藥劑介紹、衛星系統操作等課程，並帶領培訓施藥人員透過現場操作進而熟悉施藥流程，力求提高防治區塊內施藥軌跡的覆蓋率，以更有效控制與防治入侵紅火蟻。

「入侵紅火蟻」頭及胸部為紅褐色，腹部為深褐色，全身油亮帶光澤，個體體型大小介於0.2mm-0.6mm之間，成熟蟻巢有明顯蟻丘，寬度及高度可大於10公分，農友如發現疑似入侵紅火蟻切記不要擾動蟻丘，而造成入侵紅火蟻搬遷、擴散，增加防治困難；如有疑似蟻類，可先拍照並通報當地公所或農會，領取防治餌劑先自行施藥或向農會申請施藥人員安排時間到場施藥。

機田區防治方面，農友務必先向所屬有機認證單位確認使用之藥劑是否符合認證規範後再進行防治，如若有必要時，國家紅火蟻防治中心亦可協助進行物理性方式防治。