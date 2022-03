俄國侵烏　外交顧問傻眼！硬起來批評普丁：搞不懂他在想什麼

▲俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)對烏克蘭展開「特別軍事行動」,引發內部異議。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

俄國智庫「俄羅斯國際事務委員會」(RIAC)主任科爾圖諾夫(Andrey Kortunov)身為外交政策顧問小組成員,長期為總統普丁(Vladimir Putin)提供外交上的建議,過去經常在媒體上擁護俄國政府。但如今,科爾圖諾夫卻一反常態地建議立刻停火,更說對於俄國入侵烏克蘭感到震驚,搞不懂普丁在想什麼。

科爾圖諾夫日前接受《天空新聞》專訪時,提到關於俄羅斯入侵烏克蘭的想法,「我很震驚,因為長久以來,我認為軍事行動是不可行的、不可信的。」報導指出,科爾圖諾夫身為外交政策諮詢小組成員,所寫的分析報告普丁都會過目,雖然過去經常在媒體上為克里姆林宮的行為辯護,然而,現在卻認為停火是首要任務,「不僅要與烏克蘭談判,還要和西方談判。」

不僅如此,科爾圖諾夫更直言,他無法理解普丁在烏克蘭的軍事行動,「我不明白他現在的邏輯,不明白他將這些行為正當化的理由。我很難理解他的想法,她做出這個決定(入侵烏克蘭)時的真實想法。」

報導稱,普丁已經將顧問小組縮小到一個由國安、情報或軍事背景的核心全幕僚「siloviki」(西羅維基),像科爾圖諾夫這類主張與外部世界更大程度融和與發展的人已被拒於門外。科爾圖諾夫說,「我們傾向於認為,發展是最重要的。但我可以想像,普丁身邊的一些人認為,生存才是最重要的。」

