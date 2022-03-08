憑著一份特情感　謝奇峰紀錄16年來台南五帝廟的衰盛

▲台南知名文史工作者謝奇峰，因對於五帝廟有一份特殊感情，從2005年開始進入紀錄至今邁入第16年了，見證五帝廟的由衰至盛，完成《八吉境五帝廟文化資產》一書。（圖／記者林悅翻攝、自攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南知名文史工作者謝奇峰，因對於五帝廟有一份特殊感情，從2005年開始進入紀錄至今邁入第16年了，見證五帝廟的由衰至盛，從舊廟到新廟重建至落成建醮，看見郭育彰、林柏州等一群年輕人基於對土地感情，不捨一座老廟持續破舊與沒落，一起介入五帝廟重建與管理，善的力量群聚幫台灣傳統藝術留璀璨之美。

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「一座堅持全部採用台灣匠師，一起建構創作的廟宇終於完成，重現台灣建築藝術精華，展現寺廟藝術之美，立下府城寺廟的新典範」，謝奇峰說，五帝廟堅持要用本土的匠師來完成殿堂，分別邀請到多位國寶級的傳統技術保存者，分別有大木設計：許漢珍；大木：陳其威團隊；彩繪：潘岳雄、蘇柏霖、 簡宏霖；泥塑神像：杜牧河、杜昇鴻；泥塑剪黏：王武雄；美術設計：陳世偉；書法：汪崇楹；古壁畫：修復師團隊。

廟宇具有教化功能，，三川殿屋脊規帶排頭出現4位對台灣有貢獻的人物，包括嘉南大圳之父八田與一、烏腳病之父王金河、在二二八事件中犧牲的湯德章律師、保全台南府城人免受日軍屠戮的英籍牧師巴克禮，而尚在施工中的水車堵，還將呈現台灣4百年歷史。

謝奇峰說，因此重建預算也從600萬一路增加到3000萬，一路走來非常艱辛，但也得到很多善心人士的認同與支持，一座麻雀雖小卻精緻典雅的廟宇「五帝廟」終於完成，值得讓大家一看再看細細品味的藝術殿堂。

謝奇峰說，《八吉境五帝廟文化資產》一書的完成，感謝五帝廟委員會的倚重與委託，讓他自行發揮，以各種面相來幫五帝廟書寫，目標就是要產出一本能傳承紀念的好書，首度用文化資產的角度來詮釋，感謝潘岳雄老師繪製水墨單宣做為書的封面，書法家汪崇楹老師幫忙題字，希望能為「五帝廟」重建，留下一分真實紀錄。