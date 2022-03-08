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台南奇景！大樓中間有座廟　不是神明...台灣英雄站屋頂

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市忠義路「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

神明之都台南市市區中西區忠義路二段，有1間八吉境「五帝廟」，廟處兩棟透天民宅間，五帝廟原是間古廟，廟方重修2018年5月辦入火安座大典，廟內各項壁堵與廟頂剪黏作品，多了包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，都融入廟宇建築，成為當地非常有特色的廟宇。

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

五帝廟創建於明永曆年間，前名為觀音堂，供奉觀世音菩薩，及五顯大帝，後因五顯大帝威靈顯赫，神通廣大，有求必應，香火旺盛，膜拜之善男信女絡繹不絕。先代之志士有感廟之規模略小，因而至清嘉慶元年，歲次丙辰年（西元1796年），由境內有志之縉紳，築於位南面北基，鎮奎樓之東側正式建廟（亦即今中正路與 忠義路交叉之中心）。並雕塑五顯大帝金身（軟身）及鎮殿五顯大帝金身（泥塑）和火將軍、風將軍之將爺，及木雕之護駕火將軍、風將軍，合殿奉祀，廟之規模因　而宏大壯觀，並由觀音堂改名為五帝廟，五帝廟之名因始而定之。

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

至民國十二年，歲次癸亥年（西元1922年）9月，該廟之址因日據時代要建神社，道路需要改正，因而有所衝突，必須拆除，原址因而由官方徵購。經境內信徒之奔走盡瘁，發起募捐，五帝廟重新卜地，價購民房兩座於街中，坐西向東（亦即現今之忠義路二段87號）。於1924年5月破土，重新興築建廟，才得延續五顯大帝之香火，保存而今之廟貌。惟因年修廟方再次募捐重修，歷經6年重建，在2018年5月入火安座，廟內除有府城彩繪名師潘春源的畫中畫，三川殿也有不同於一般廟宇的設計，為讓更多人認識台灣歷史演變，水車堵與三川殿剪黏作品，這次創作更融入了台灣歷史與象徵人物創作。

從五帝廟正門往上看，兩側水車堵裝飾作品是原民、荷蘭人、日本人在台時期裝飾剪黏作品，將台灣曾經歷荷據、明鄭時代、日據歷史一一呈現在小小框架內。▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）走進廟內，再往上看三川殿上剪黏別具特色，仔細看造型十分新奇，屋脊規帶上的不是一般廟宇常見的歷史人物或福祿壽三仙，而是「嘉南大圳之父」八田與一、保全台南人免受日軍屠戮的英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件中犧牲的律師湯德章。

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「嘉南大圳之父」八田與一。

「嘉南大圳之父」八田與一在台灣長達32年，為台南設計監造烏山頭水庫和嘉南大圳，每年依次栽培水稻、甘蔗、雜糧供灌及提供民生、工業用水，造福嘉南大眾，至今仍被廣大農民緬懷。

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

▲英籍牧師巴克禮。

另據太平境教會紀錄，英籍牧師巴克禮1895年10月20日，日軍佔領台灣，圍攻台南城，城中紳商因恐懼，懇求巴克禮及宋忠堅牧師與日軍交涉，兩人跟城內19名仕紳出城跟日方乃木將軍陳情，獲不流血入城，紳商與市民非常感激兩人恩情。

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「烏腳病之父」王金河。

台灣「烏腳病之父」王金河，1960年在其診所會客室成立烏腳病診所，由其出力，接受各界捐款與物資援助，免費服務烏腳病患，時間長達25年，深受患者及家屬感恩。

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

▲228事件受難者律師湯德章。

湯德章律師係228事件受害者，據查228事件爆發後，湯德章為保護台南菁英，將參與菁英名單資料燒毀，挽救許多台南菁英及與成大學生倖免於難，被捕堅拒吐露相關人員而被押赴民生綠園槍決。

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

廟內還有潘春源大師所繪的壁畫，而潘春源、潘麗水、潘岳雄祖孫三代，均為府城知名彩繪匠師。廟方當年為保存珍貴的畫作，特別委託專業修復團隊揭取後進行修復，其中，下層大正年間所繪的〈商山四皓〉，因曾被「打毛」塗抹灰泥，受損嚴重，修復難度相當高。

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

▲文史工作者謝奇峰指出，他將五帝廟重修建醮過程，一路紀錄長達16年並集結成書「八吉境五帝廟文化資產」。（圖／記者林悅翻攝）

文史工作者謝奇峰指出，他將五帝廟重修建醮過程，一路紀錄長達16年並集結成書「八吉境五帝廟文化資產」。謝奇峰說，他年輕時與五帝廟有份特殊感情，所以從2005年開始就進廟紀錄五帝廟演變，也見證它從舊廟到新廟重建至落成建醮過程，一間完全不靠公部門挹注補助，其重建過程可謂立下台南寺廟新典範。

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

謝奇峰表示，廟方對於台灣本土有貢獻者，為讓後人能夠知道並紀念他，不分國籍只論貢獻，所以挑選出「嘉南大圳之父」八田與一、保全台南人免受日軍屠戮的英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河以及228事件中犧牲的律師湯德章，並找來王武雄藝師製作泥塑剪黏。而水車堵裝飾剪黏技十分具有特色，另為體現台灣4百年歷史，才會將台灣曾經歷過的原住民時代、荷據時代、明清時代、日本時代的人物泥塑剪黏裝飾，藉此來展現各個不同年代的象徵意義。

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

謝奇峰指出，來五帝廟參觀，即可深深體會台灣近代歷史變遷與文化，十分值得大眾前來參觀，有機會來台南，不妨來五帝廟參拜，一睹台南宗教文化風采。

▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市中西區忠義路二段八吉境「五帝廟」，重修後廟脊頂剪黏作品，站上包含「嘉南大圳之父」八田與一、英籍牧師巴克禮、「烏腳病之父」王金河、228事件律師湯德章等對台灣有貢獻的人物，成為十分有特色廟宇。（圖／記者林悅攝，下同）

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