俄軍車驚現恐怖密碼「Z」　背後神秘含義大公開

▲俄軍車上有著手繪的神秘字母，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

自俄羅斯指揮軍隊在烏俄邊界集結以來，人們就注意到俄軍的軍事裝備上印有「Z」字型字母，不過俄文裡其實並不存在Z這個字母，而後來入侵烏克蘭的軍車上，也陸續出現了O、X、A和V等，以正方形或三角形框起來的字母，引發人們對這些神秘字母含義的廣泛猜測。

據《衛報》報導，軍事專家猜測，這些字母是俄軍駐紮地區的方位，其中Z可能代表的是「Zapad」（西方），而V可能代表「Vostok」（東方）；不過也有親克里姆林宮的俄軍專家指出，字母Z代表的可能是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），而V則為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

還有人認為，由於俄軍此次的侵略行動也有盟軍的加入，因此在軍車上的字母，是為了避免俄軍被友軍誤傷而設。俄羅斯國防部至今尚未就外界的說法做出回應，不過當局最近簡單地在官方IG發文稱，Z字母代表的是「勝利」，而V則是「真理的力量」。

如今，字母Z已成為了烏俄戰爭中的一個符號象徵。克里姆林宮所資助的俄媒「今日俄羅斯」（RT），日前在官網公開銷售帶有字母Z的周邊商品，而俄羅斯當局也在全國各地組成多個穿著Z襯衫的快閃活動，或將Z字母的海報張貼在廣告牌上，以示對俄軍的支持。

不過，俄羅斯國內對Z字形符號的看法卻褒貶不一。報導稱，莫斯科的街頭偶爾會出現畫著Z字母的車輛，也有人會在反戰人士或團體的門口畫上Z符號，但不少反戰的人則將Z做成了表情包，在網上諷刺普丁無理由開戰。

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