澤倫斯基喊話：拜登應該做更多　這場戰爭不會在烏克蘭結束

記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)7日接受訪問時警告西方國家,戰爭不會在烏克蘭結束,對烏克蘭自由的攻擊將會影響到全世界其他地區。同時他再次呼籲美國和北約協助在烏克蘭領空劃設禁航區,並相信美國總統拜登可以「做更多」來阻止這場戰爭。

▲烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)。(圖/翻攝自澤倫斯基臉書)



澤倫斯基8日接受美國廣報公司(ABC)節目「今夜世界新聞」(World News Tonight)訪問,他首先提到,這場戰爭不會在烏克蘭結束,對烏克蘭自由的攻擊將會影響全世界,「每個人都以為我們離美國或加拿大很遠,不,我們在自由區,當權利和自由的界線受到侵犯和踐踏時,你們必須保護我們,因為我們是一個,你們就會是第二個,這隻野獸吃得越多,它想要的就越多。」

EXCLUSIVE: Zelensky to @DavidMuir on concerns over no-fly zone: "I'm sure that the brave American soldiers who would be shooting it down knowing that it is flying towards the students—I'm sure that they had no doubt in doing so."



More coming up on @ABCWorldNews and @ABCNewsLive. pic.twitter.com/znYJEKldR9