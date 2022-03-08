　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

俄烏戰火波及中原大學！線上課程遭關「學生嗆要普丁負責」

▲▼俄烏戰火波中原大學，線上課程遭關「怒嗆要普丁負責」。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲俄烏戰火波中原大學，線上課程遭關閉，學生怒嗆要普丁負責。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續進行中，但遠在千里之外的台灣，卻傳出受到戰火波及！中原大學鼓勵學生修讀線上課程，但學生在「Coursera」平台選擇俄羅斯大學的線上課程，今天（8日）卻傳出該平台為抵制俄羅斯而關閉線上課程，中原大學坦承此事，指全校目前共有3門課受影響，其中一門課修讀學生超過50人，校方將協助學生進行加退選作業，但有中原大學學生不滿表示：「普丁不用負責嗎？」

俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭後，引起全球各國制裁，台灣未受戰事波及，但台灣卻被莫斯科政府列入「不友好國家」名單；無獨有偶，台灣校園也受到波及，中原大學物理系今天在臉書公告，指在磨課師的《量子計算的物理基礎》無法上課，經查明，因烏俄戰爭影響，已無法點入上課，該課程為俄羅斯大學課程，因為戰爭可能被抵制，平台已關閉該課程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼俄烏戰火波中原大學，線上課程遭到關閉，學生怒嗆要普丁負責。（圖／中原大學提供）

▲▼中原大學宣布明年調薪4%。（圖／中原大學提供）

《ETtoday新聞雲》致電詢問中原大學國際雲端學院，國際雲端學院指出，校方鼓勵學生透過「Coursera」等數位平台學習，1月時，包括物理系等校內單位，就已經挑選出可讓校內學生學習的數位課程，這些課程都有學分，但日前卻有物理系學生反應，《量子計算的物理基礎》無法上課。

國際雲端學院表示，接到學生反應後，雲端學院有進行相關了解，發現不止物理系《量子計算的物理基礎》課程被關閉而無法上課，還有工學院的其他兩門課也被關閉，其中選修《量子計算的物理基礎》這門課的學生比較多，共有52人，所以校方正在協助學生進行加退選，希望把影響降到最低。

至於課程被關閉原因，國際雲端學院指出，從相關訊息看來，被關閉的三堂課都是俄羅斯大學開設的線上課程，而「Coursera」平台也有公告，是為了制裁俄羅斯而關閉。

對於《量子計算的物理基礎》被關閉無法上課，就有學生憤怒表示「普丁不用負責嗎？學分不夠不能畢業怎麼辦？」隨後有學生回應：「他把你當塑膠啊」。

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
藍正龍「8字祝福大S再婚」！　17年前被單方面分手
LINE改名稱可低調退群？　3大破綻「白忙一場」
快訊／高雄岡山又停電！　台電緊急說明原因
愛車救了墜樓男被砸凹！　女車主還被開「60元停車單」傻眼
具俊曄明抵台見大S　指揮中心曝入境條件
快刪！4款App藏病毒「盜光戶頭存款」　5萬人崩潰
第26期疫苗預約公布　明起分三時段預約
快訊／旅遊團增6人染疫！　有4例在台南
快訊／本土+8例！　分布3縣市
LIVE／旅遊團感染擴大　指揮中心最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／台南一口氣增4例！黃偉哲召開記者會說明

快訊／東港恐怖旅行團「高雄已7例」　夫妻去美髮店遭感染

美國入境妹「7+7」傳給送餐姊　羅一鈞：春節專案唯一家戶傳染

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到：太怪了吧

快訊／高雄岡山又停電！7000戶受影響　台電緊急說明原因了

指揮中心「500元獎勵催打」恐無效？莊人祥：不要唱衰

遊覽車旅遊團疫情燒台南！確診者「搭復健巴士」傳同車4人

隔20年再見初戀！具俊曄明抵台見大S　指揮中心曝入境條件

旅遊團群聚源頭隱匿接觸史？莊人祥曝接觸過程：衛生局調查中

俄烏戰火波及中原大學！線上課程遭關「學生嗆要普丁負責」

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

LIVE／台南一口氣增4例！黃偉哲召開記者會說明

快訊／東港恐怖旅行團「高雄已7例」　夫妻去美髮店遭感染

美國入境妹「7+7」傳給送餐姊　羅一鈞：春節專案唯一家戶傳染

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到：太怪了吧

快訊／高雄岡山又停電！7000戶受影響　台電緊急說明原因了

指揮中心「500元獎勵催打」恐無效？莊人祥：不要唱衰

遊覽車旅遊團疫情燒台南！確診者「搭復健巴士」傳同車4人

隔20年再見初戀！具俊曄明抵台見大S　指揮中心曝入境條件

旅遊團群聚源頭隱匿接觸史？莊人祥曝接觸過程：衛生局調查中

俄烏戰火波及中原大學！線上課程遭關「學生嗆要普丁負責」

大龍蝦海鮮拼盤千元有找！高雄個人火鍋冠軍　肉盤附A5級日本和牛

LIVE／台南一口氣增4例！黃偉哲召開記者會說明

大S老公當年有多紅？「這1首歌」全台灣人都會唱　她翻唱爆紅變天后

一句「看三小」爆衝突　北市酒店3打1畫面曝...短裙女勸架拉不住

柯文哲：祝全天下女人「像大S一樣找摯愛」　20年電話沒換才是真理

快訊／東港恐怖旅行團「高雄已7例」　夫妻去美髮店遭感染

快訊／縱火害6命+堆物阻逃生　屋主、養羊男租客殺人等5罪聲押

藍正龍首發聲「8字祝福大S再婚」！　起底17年前被單方面分手

港務公司十周年推出精緻動畫短片「十年一日」　觀賞影片可抽大獎

停電頻傳帶動電力儲能產品建置需求　系統電2月營收創新高

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

確定了！高中每週朝會最多一次早自習不考試

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

大S再婚「年輕人狂問他是誰？」　PTT曝超神地位

4／30起「紅黃線臨停」將不受理檢舉

15縣市10°C↓低溫特報！回暖時間曝

快訊／又停電！台南永康6天停電5次　7511戶受影響

快訊／本土+8分布三縣市！另增45例境外

快訊／台南今暴增4例　黃偉哲：足跡重疊者快採檢

大S閃婚具俊曄！微博崩潰狂刷：以為愚人節

大S再婚！他問「號碼20年都沒換？」網：我用30年

成大男重考「爽上台大電機」　學長曝魔王關卡

更多熱門

相關新聞

陳吉仲：國內肥料原料穩定供應到10月

陳吉仲：國內肥料原料穩定供應到10月

農委會主委陳吉仲今（8日）在臉書提到，俄羅斯、白俄羅斯是世界主要的肥料原料出口國，俄烏戰爭影響國際原物料供應，盤點後保證至少可以供應到今年10月。

澤倫斯基：拜登應該要做更多

澤倫斯基：拜登應該要做更多

原物料飆漲投資轉向！大宗商品ETF上周資金流入　罕見超過股債ETF

原物料飆漲投資轉向！大宗商品ETF上周資金流入　罕見超過股債ETF

烏克蘭33歲男星遭砲擊亡

烏克蘭33歲男星遭砲擊亡

澤倫斯基嗆追殺「害死百姓的混蛋」

澤倫斯基嗆追殺「害死百姓的混蛋」

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯大學線上課程中原大學

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

起底大S 20年前分手原因！

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

具俊曄分手23年變了！

酷龍曾紅遍全台「20年前世紀合照」曝光！

大S「啪啪打前夫臉」光速二婚！她嗆爆汪小菲

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

39歲網紅接小孩放學「被當成奶奶」崩潰！照片曝光

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

大S閃婚20年前舊愛酷龍具俊曄　小S：祝福姊姊！

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面