俄烏戰火波及中原大學！線上課程遭關「學生嗆要普丁負責」

▲俄烏戰火波中原大學，線上課程遭關閉，學生怒嗆要普丁負責。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續進行中，但遠在千里之外的台灣，卻傳出受到戰火波及！中原大學鼓勵學生修讀線上課程，但學生在「Coursera」平台選擇俄羅斯大學的線上課程，今天（8日）卻傳出該平台為抵制俄羅斯而關閉線上課程，中原大學坦承此事，指全校目前共有3門課受影響，其中一門課修讀學生超過50人，校方將協助學生進行加退選作業，但有中原大學學生不滿表示：「普丁不用負責嗎？」

俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭後，引起全球各國制裁，台灣未受戰事波及，但台灣卻被莫斯科政府列入「不友好國家」名單；無獨有偶，台灣校園也受到波及，中原大學物理系今天在臉書公告，指在磨課師的《量子計算的物理基礎》無法上課，經查明，因烏俄戰爭影響，已無法點入上課，該課程為俄羅斯大學課程，因為戰爭可能被抵制，平台已關閉該課程。

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▼俄烏戰火波中原大學，線上課程遭到關閉，學生怒嗆要普丁負責。（圖／中原大學提供）

《ETtoday新聞雲》致電詢問中原大學國際雲端學院，國際雲端學院指出，校方鼓勵學生透過「Coursera」等數位平台學習，1月時，包括物理系等校內單位，就已經挑選出可讓校內學生學習的數位課程，這些課程都有學分，但日前卻有物理系學生反應，《量子計算的物理基礎》無法上課。

國際雲端學院表示，接到學生反應後，雲端學院有進行相關了解，發現不止物理系《量子計算的物理基礎》課程被關閉而無法上課，還有工學院的其他兩門課也被關閉，其中選修《量子計算的物理基礎》這門課的學生比較多，共有52人，所以校方正在協助學生進行加退選，希望把影響降到最低。

至於課程被關閉原因，國際雲端學院指出，從相關訊息看來，被關閉的三堂課都是俄羅斯大學開設的線上課程，而「Coursera」平台也有公告，是為了制裁俄羅斯而關閉。

對於《量子計算的物理基礎》被關閉無法上課，就有學生憤怒表示「普丁不用負責嗎？學分不夠不能畢業怎麼辦？」隨後有學生回應：「他把你當塑膠啊」。