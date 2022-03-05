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申請入學二階延後1個月！升學輔導專家建議作法曝光

▲▼升學輔導專家劉駿豪。（圖／記者許敏溶攝）

▲升學輔導專家劉駿豪建議高三考生，趁三月中旬前好好選擇要想填的6個志願。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年學測成績及相關統計資料本週二（1日）才公布，緊接著就是準備繁星推薦與申請入學，升學輔導專家劉駿豪建議考生，即起到三月中旬前，好好選擇可選填6個志願校系，因為今年制度與考科改變會比較不容易選擇，而在3月31日公布一階結果後，學生將有很充裕時間可準備二階，要是不太確定今年個人申請結果，就按部就班上課並準備分科考試，心情才不會忐忑不安。

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學測成績公布後，之後就是繁星推薦跟申請入學，而為了落實高三完整學習，今年繁星推薦跟申請入學時程也往後延超過一個月。

▼為了解更多大學資訊，不少學生前往大學博覽會蒐集資料。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼大學博覽會今明兩天登場，不少大學祭出高額搶獎學金搶新生。（圖／記者許敏溶攝）

以繁星推薦管道來說，3月15、16日開放報名，3月22日公布第1類到第7類學群錄取名單，以及第8類學群（醫學系、牙醫系）第一階段篩選結果，5月19日到6月5日間進行繁星第8類學群第二階段指定項目甄試，各校在6月5日前公布繁星第8類學群錄取名單，甄選會則在6月8日公告錄取名單。

至於申請入學部分，大學甄選會指出，3月23到25日開放報名，3月31日公布第一階段篩選結果，5月19日到6月5日進行第二階段指定項目甄試，各校在6月6日前公布錄取名單，錄取生必須在6月9日到6月10日登記就讀志願序，6月15日上午9時公布統一分發結果。

升學輔導專家劉駿豪指出，今年個人申請的第二階段時間，整整比去年晚了一個月，而考生上傳資料時間，也比以往延後一個月，在3月31日公布第一階段結果之後，學生有很充裕時間準備。

劉駿豪建議考生，從即日起到三月中旬之前，利用這段時間，好好選擇可填6個志願的校系，因為今年制度改變，包括考科不同、數A又難，是比較不容易選擇的狀況，而在選好志願之後，建議考生在學校按部就班進行，若很篤定要走申請入學管道，就要準備相關的補充資料。

由於個人申請要到6月15日才會公布結果，分科測驗則在7月11日至12日舉行，劉駿豪分析，要是考生對於今年申請入學，不確定自己最想上的科系最後會不會錄取，就提前好好準備分科測驗的相關課程內容，按部就班上課，心情才不會忐忑不安。

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