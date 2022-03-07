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社會 社會焦點 保障人權

啃老男清晨嫌吵猛刺阿姨頭頸10刀　落網喊「我有神經病」被收押　

▲▼失業,啃老,失業率,找工作,街友,遊民。（圖／達志／示意圖）

▲無業的劉男懷疑同住阿姨總是打擾他白天睡眠，持刀猛刺頭頸涉嫌殺人未遂。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區劉姓男子，生活作息長期日夜顛倒，還怪罪是家人害他睡眠不足，6日清晨，他懷疑是同住的阿姨製造噪音，持水果刀猛刺睡夢中的阿姨約10刀，阿姨頭、頸、臉部、四肢多處刀傷，所幸有棉被裹著而未送命，台北地檢署檢察官6日晚間依家暴殺人未遂罪嫌向法院聲請羈押獲准。

30多歲的劉男與母親、阿姨、外婆3位女性長輩同住，因總是晚上活動，白天才睡覺，和家人作息相反，長期睡眠不足、品質也不佳，劉男認為，平常會碎念他沒工作的阿姨，總是故意製造聲響打擾他的睡眠，害他壓力很大。

6日清晨7點多，劉男在房間聽到外面有聲響，懷疑又是阿姨在吵，便跑到廚房去拿了1把水果刀，衝進阿姨的房內，朝正在床上睡覺的阿姨胡亂猛刺約10刀，阿姨驚醒抱著棉被邊閃躲邊呼救，劉男的母親聞聲報警。

警方到場只見阿姨房內血跡四濺，緊急將阿姨送醫，所幸因為有棉被覆蓋緩衝，雖然頭、頸、臉部、四肢等多處刀傷，但傷勢不深沒有生命危險，劉男在母親和外婆的親情勸說下，坦承犯行，還說自己患有精神疾病，但覺得沒有必要所以沒回診拿藥，檢察官當庭依家暴殺人罪嫌將他逮捕並聲押獲准。

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