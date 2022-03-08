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iPhone 13降價5400元！二月手機降價榜出爐

▲iPhone 13系列銷售額增加。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 13系列銷售額增加。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信今公佈2022年二月降價手機排行，整體總降幅範圍在11%~45%，月降幅則是1%~13%不等，本月降價金額及降幅最高的是vivo V23e降1,500元，總降價金額累積最高的則是三星Galaxy Note20（8G+256G）。

二月降價最多的冠軍機型，是今年一月上市開賣的自拍輕旗艦機vivo V23e及V23，占據二月降價榜冠亞軍，本月都有千元以上的降價，前者累積總降價金額更有4,100元，怎麼拍怎麼美的vivo V23e主打高畫素自拍鏡頭、AI三鏡頭主相機，搭載6.44吋螢幕及44W超級閃充，現在通路免萬元就能入手；傑昇通信指出，值得一提的是V23 5G前置廣角雙鏡頭、雙色溫四柔光燈，開賣一個月就有累積超過3千的降價金額，相當超值。

蘋果即將於3/9凌晨舉辦春季發表會，果粉引頸企盼的iPhone SE終於要現身了，然而新機上市時，不少果粉也預期舊款iPhone的降價幅度是否夠深，其他像是降價榜上的第三名iPhone 13（512G）本月降價800，總降幅15%，不過累積降價金額達到5400元。

傑昇通信表示，iPhone13系列主流規格其實仍持續熱賣，但受到全球供應鏈因疫情及極端氣候影響，也只有較高容量的機型或是前一代iPhone 12，貨量齊、較有價格操作空間，現在加上5G持續普及，不論新舊，還是相當多果粉想趁勢換新機。

▲2月手機降價榜。（圖／傑昇通信）

▲2月手機降價榜。（圖／傑昇通信）

而本月降價榜新進榜機型是POCO去年底上市的M4 Pro 5G及F3 5G，分別占降價榜第7名及第10名，月降幅不到1成，降價幅度相對穩定，傑昇通信認為，前者搭載聯發科天璣810處理器、90Hz更新率螢幕以及5,000mAh大電量，手感比擬中階機型，但價格卻只要一半，性價比極高；而後者身為熱門輕旗艦機型，搭載S870處理器及6.67吋挖孔螢幕，在減低功耗的省電進化下，還提升了畫面細節與豐富度，價格也在萬元左右，讓使用者相當有感。

總降價幅度最高則是三星Galaxy Note20，本月降價500元，累積總降價金額逾1萬6，傑昇通信認為，官方宣布用來取代Note機型的S22 Ultra一推出便大受好評，需多Note粉紛紛換機，而身為Note系列的末代機型雖降價幅度達45%，但其實目前市場所剩無幾，若有價格考量的的星粉，也可改入手價格一樣在甜蜜點的S21系列或是摺疊機。

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