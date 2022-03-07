獨／寵物羊生前萌樣曝！主人一把火奪6命 牠陪葬列「第7具焦屍」

記者白珈陽／台中報導

台中市中區興中街1棟集合式住宅6日下午發生嚴重火警，釀成6死6傷慘劇，而在火災現場尚有一具黑羊焦屍，是涉嫌縱火的鄭姓房客所養。陳姓民眾爆料，今年元月間曾在公園路附近遇到鄭男「遛羊」，疑就是這次火災發現的羊隻，當時小黑羊親暱的磨蹭鄭男的牛仔褲，不時搖晃小尾巴，模樣相當可愛。

▲陳姓民眾爆料今年元月間曾在公園路附近遇到鄭男「遛羊」 。（圖／民眾提供，下同）

陳男表示，鄭男頭型、髮型特殊，他從新聞畫面一眼就認出鄭男。今年元月底他在公園路附近遇到鄭男，鄭當時帶著小黑羊散步，鄭說小黑羊是公羊、名叫「阿弟仔」，每天都會帶牠外出散步。

陳男提供影像，鄭男放開牽繩後，「阿弟仔」親暱的磨蹭鄭男腳邊，得到允許後才自行走到一旁探索環境，相當乖巧。陳男說，當天與鄭聊過天，對方精神狀況還不錯，對答流暢，而小黑羊很可愛，會主動討摸，是很親人的羊；另外，事後輾轉得知，有不少女孩子看小黑羊可愛，想要一起拍照，鄭男則會藉此索取金錢。

▲▼檢警今日拘提鄭男到案；陳男說，鄭男頭型、髮型特殊，他從新聞畫面一眼就認出鄭男。（圖／民眾提供）

昨日興中街一棟集合式住宅發生大火，釀6死6傷，檢警今日拘提涉嫌縱火的鄭姓男子到案，據查，鄭與莊姓房東早因爲房租遲繳、在租屋處養羊問題起口角，昨上午2人又再度爭吵，鄭疑因此心生不滿縱火，另外房東涉嫌堆積雜物，加劇火勢，檢警今日一併拘提2人到案，並依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

鄭姓男子在警詢時透露，他是大樓租客，與莊姓屋主因養羊問題，素有租屋糾紛，近日房東要求鄭另租他處，所以昨日挾怨縱火，檢警將全案依公共危險罪，將鄭姓男子（43歲）及莊姓屋主（69歲）依涉嫌公共危險罪從嚴究辦。