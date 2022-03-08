台南6天停5次電！在地人憂「電器壽命縮短」崩潰：停電變日常

▲台南永康區6天內停電5次，其餘地區零星出現停電情況，讓在地人非常崩潰。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

繼303全台大停電後，經濟部長王美花保證不會再出現停電的情況，但台南東區、永康區6天內卻出現5次跳電的情形，讓在地人非常崩潰，感嘆「現在停電跳電是不是已經是日常了」。

台南永康區近6天來發生5次停電的情況，在303全台大停電前一晚就停電1個多小時，3日復電後因為電力不夠，成為第二輪停電，6日也出現721戶停電的情況，其中有16戶晚上6點停到11點才復電，再加上7日晚間停電，等於6天內停了5次。

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許多網友7日晚間突然停電後，紛紛在PTT上回報災情，「東區跳電」、「永康也跳電」、「中華二路跳電+1 大概停了2分鐘」、「中山東路停電+1」、「東橋斷了快兩分鐘，一片黑」、「小東路也有跳電」、「北區一下子就恢復」。

也有在地人抱怨，「太扯了啦」、「網路連不上，八成哪裡電信沒電」、「現在停電跳電是不是已經是日常了」、「這次要打幾折」、「上次後就覺得各區都早晚了 但是一旦被停還是會超幹的」、「為什麼又是永康，真的很扯」、「好了啦！說說這次又哪裡故障了」、「這都會對電器造成隱患以後壽命縮短也會認為是自然壞掉」、「這樣三不五時來一下，真的很傷電器」。

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