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大博會首日登場　世新19系師長為考生解惑

生活中心／綜合報導

大學博覽會3月5日起一連兩天在台大體育館展開，今年北區共有18個大學單位參展，吸引大批高中生和家長前來。世新大學於會場中展示「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」之辦學特色，並設置服務專區，由19系師長親自為首屆新課綱考生解惑。世新大學副校長陳清河表示，世新從傳統傳播名校已發展成為精緻的綜合大學，同學很有創意，學風自由。前來站台的校友鄭亦真、賴家瑩、陳文越則以自身經驗，鼓勵現場高中生圓夢世新。

▲▼世新大學於2022大學博覽會中安排4學院19個系的師長，為新課綱首屆考生與家長解惑。（圖／世新提供）

▲世新大學於2022大學博覽會中安排4學院19個系的師長，為新課綱首屆考生與家長解惑。（圖／世新提供）

111學年度學測成績和各科5標於日期公布，「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」隨即於3月5日至6日一連兩天，於台大綜合體育館登場。世新大學特設置考生服務專區，安排4學院19個系的師長，親自面對面為考生和家長解惑。世新啦啦隊與吉祥物世新虎也穿梭於攤位之間，與現場民眾互動。

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▲▼世新啦啦隊與吉祥物世新虎，在主舞台表演與現場民眾互動，吸引眾多目光。（圖／世新提供）

▲世新啦啦隊與吉祥物世新虎，在主舞台表演與現場民眾互動，吸引眾多目光。（圖／世新提供）

世新大學副校長兼教務長陳清河表示，世新是一個培養媒體人的傳統名校，目前已發展成為精緻的綜合大學，除了新聞傳播學院，還有管理學院、人文社會學院，和法學院。這次大學博覽會當中，將呈現「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」之辦學特色，數位傳播和各領域在整合的過程中，和產業的距離是零，學生畢業就能馬上就業。尤其世新同學很有創意，學風十分自由，和老師互動零距離，學生除了做中學，也是玩中學。這些特色都讓世新能持續位居傳播學術龍頭的地位。

擁有眾多知名校友的世新大學，大學博覽會首日便力邀中天新聞台主播鄭亦真、非凡財經台主播賴家瑩、TVBS新聞台記者陳文越站台。鄭亦真說：「在世新讀書很特別，因為幫你上課的老師和旁邊的同學，未來都可能都是金鐘、金馬獎的得主。」經濟系系友賴家瑩則表示，世新讓她橫跨了管理、傳播兩大領域，讓她在財經新聞播報時，更得心應手；陳文越則認為，世新近年建置全媒體大樓與智能攝製基地，這是世新的優勢，也是學生出社會的優勢。

▲▼三位校友鄭亦真（左二）、賴家瑩（右二）、陳文越（右一）站台，力薦高中生就讀世新。（圖／世新提供）

▲三位校友鄭亦真（左二）、賴家瑩（右二）、陳文越（右一）站台，力薦高中生就讀世新。（圖／世新提供）

面對新課綱首屆考生，最關心的問題常是能否達到各學系訂定的五標篩選標準，以及進入第二階段指定項目甄試的機會。世新大學在攤位現場提供相關文宣、平版，包括各學系四年課程表、繁星與申請入學參採標準、學習準備建議方向等資訊，甚至是面試形式之現場解說，都讓有意就讀世新的考生，有更大的勝算。

▲▼世新攤位設置考生服務專區，協助申請入學諮詢。（圖／世新提供）

▲世新攤位設置考生服務專區，協助申請入學諮詢。（圖／世新提供）

「我們會建議學生在製作學習歷程時，若有一些心得或感想，在多元表現綜整心得的簡述中，一定要仔細和用心地去撰寫，讓審查委員印象深刻。」世新招生組組長陳玉梅提醒考生，為何要報考該系所，一定有一些起心動念的想法，又有哪些理由支持你來讀這個學系，都需具體且務實地寫出。

世新攤位現場也架設Open Studio開放錄音室，將電台專業設備，錄音控台，麥克風與耳機帶到會場。「讓高中生戴上耳機，講講話，體驗一下，從耳機裡面聽到自己講話聲音的感覺。」世新電台實習台長劉軒佑說，最近Podcast非常流行，「廣播是很多高中生有興趣的部分」，世新電台有和業界同步的最新設備，未來就業可以無縫接軌。

▼桃園治平高中張同學（右一），現場體驗Podcast錄製。（圖／世新提供）

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