蘇嘉全偕莊瑞雄登記參選屏東縣長　「蘇震清是大人應該自己判斷」

▲民進黨立委莊瑞雄登記參選屏東縣長。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨2022年屏東縣長競爭激烈，前立法院長蘇嘉全7日表示，民進黨立委莊瑞雄提出的政策，跟自己過去擔任屏東縣長時非常契合，所以經過一番內心的掙扎，他選擇陪同莊瑞雄登記黨內初選，至於無黨籍立委蘇震清非常獨立、也是一個大人，「他應該能夠自己判斷」。

莊瑞雄7日下午在蘇嘉全、民進黨立委陳明文、羅致政、吳玉琴、王美惠、邱泰源、管碧玲、劉櫂豪、江永昌等人的陪同下，一同前往民進黨中央黨部登記參選屏東縣長。

蘇嘉全受訪時表示，今天非常高興有這個機會，陪同最優秀的莊瑞雄登記黨內初選，「陪他登記我也是經過一番內心的掙扎」，因為三位候選人都非常優秀，他覺得莊瑞雄提出的政見，非常符合自己當初擔任屏東縣長時，要推動屏東縣跟各縣市競爭，而且也要超越高雄。

蘇嘉全強調，因為莊瑞雄的政見跟他非常契合，「所以我在經過考慮之後，我選擇莊瑞雄來支持他」。

另外，屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，除了有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米之外，為了明志而退出民進黨的蘇震清也傳出「絕不缺席」。

對此，蘇嘉全則說，蘇震清非常獨立、也是一個大人，「他應該能夠自己判斷，所以就請各位直接問蘇震清」。

莊瑞雄則表示，蘇嘉全本來一路就對他非常支持跟照顧，剛好自己這次提出的願景，很符合他過去在擔任屏東縣長時的一點一滴，過去蘇嘉全的政績大家都看得見，屏東縣民也都非常懷念。

莊瑞雄強調，屏東縣的每一棒縣長都很認真，尤其看到民進黨執政以後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也對屏東大力支持，這是屏東前所未有的機會，而三位候選人都有各別的人脈跟好朋友，倒沒有較勁的問題，「大家一起來公平競爭、打拚，其實都是為了屏東好」。

民進黨中常會上月通過屏東縣長提名初選選務日期，敲定3月7日至3月11日領表登記；3月15日協調截止；3月24日至3月27日辦理政見會；4月6日至4月8日執行黨內初選民調；4月20日中執會公告提名名單。