　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇嘉全偕莊瑞雄登記參選屏東縣長　「蘇震清是大人應該自己判斷」

▲▼莊瑞雄登記參選屏東縣長。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委莊瑞雄登記參選屏東縣長。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨2022年屏東縣長競爭激烈，前立法院長蘇嘉全7日表示，民進黨立委莊瑞雄提出的政策，跟自己過去擔任屏東縣長時非常契合，所以經過一番內心的掙扎，他選擇陪同莊瑞雄登記黨內初選，至於無黨籍立委蘇震清非常獨立、也是一個大人，「他應該能夠自己判斷」。

莊瑞雄7日下午在蘇嘉全、民進黨立委陳明文、羅致政、吳玉琴、王美惠、邱泰源、管碧玲、劉櫂豪、江永昌等人的陪同下，一同前往民進黨中央黨部登記參選屏東縣長。

蘇嘉全受訪時表示，今天非常高興有這個機會，陪同最優秀的莊瑞雄登記黨內初選，「陪他登記我也是經過一番內心的掙扎」，因為三位候選人都非常優秀，他覺得莊瑞雄提出的政見，非常符合自己當初擔任屏東縣長時，要推動屏東縣跟各縣市競爭，而且也要超越高雄。

蘇嘉全強調，因為莊瑞雄的政見跟他非常契合，「所以我在經過考慮之後，我選擇莊瑞雄來支持他」。

另外，屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，除了有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米之外，為了明志而退出民進黨的蘇震清也傳出「絕不缺席」。

對此，蘇嘉全則說，蘇震清非常獨立、也是一個大人，「他應該能夠自己判斷，所以就請各位直接問蘇震清」。

莊瑞雄則表示，蘇嘉全本來一路就對他非常支持跟照顧，剛好自己這次提出的願景，很符合他過去在擔任屏東縣長時的一點一滴，過去蘇嘉全的政績大家都看得見，屏東縣民也都非常懷念。

莊瑞雄強調，屏東縣的每一棒縣長都很認真，尤其看到民進黨執政以後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也對屏東大力支持，這是屏東前所未有的機會，而三位候選人都有各別的人脈跟好朋友，倒沒有較勁的問題，「大家一起來公平競爭、打拚，其實都是為了屏東好」。

民進黨中常會上月通過屏東縣長提名初選選務日期，敲定3月7日至3月11日領表登記；3月15日協調截止；3月24日至3月27日辦理政見會；4月6日至4月8日執行黨內初選民調；4月20日中執會公告提名名單。

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
女騎士紅線臨停穿雨衣...遭檢舉魔人拍下吃紅單　警方回應了
快訊／台中惡火奪6命　疑男租客放火！警拘1人到案說明
男女大學生「台3線起跑」闖測速桿被拍　警找到人了
陳建州、攻城獅DJ賽後爆衝突　球團道歉了
快訊／台中惡火奪6命「疑人為縱火」！　急開拘票逮人
台中男被眼鏡蛇咬一口！　蛇毒流竄左腿整片黑
紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光
女房東爆料「放火的是肖仔」！　殯儀館雙手合十狂拜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

烏克蘭提出未來跟台灣有更多合作　吳釗燮：平等交往都會是朋友

「全力助烏克蘭人到台依親！」　吳釗燮：正在討論學生來台就學

張銘祐宣布退出年底議員選戰　盼民進黨能回歸價值

烏、中友好曾交易遼寧艦　吳釗燮：哪裡有難台灣人就會展現愛心

台灣人5天捐出3億善款　瑞莎弟弟：烏克蘭不會投降會奮戰到底

莊瑞雄大陣仗搶先登記參選　8名英系立委、蘇嘉全都來了

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

蘇嘉全偕莊瑞雄登記參選屏東縣長　「蘇震清是大人應該自己判斷」

北市3月人口跌破250萬　柯文哲曝2原因：已到「生不如死」程度

快訊／先捐一億！外交部宣布提撥部分捐款　援助暫居波蘭的烏克蘭人

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

小羔羊想喝奶竟上演軟骨功　折前腳用後腳推擠出柵欄外

烏克蘭提出未來跟台灣有更多合作　吳釗燮：平等交往都會是朋友

「全力助烏克蘭人到台依親！」　吳釗燮：正在討論學生來台就學

張銘祐宣布退出年底議員選戰　盼民進黨能回歸價值

烏、中友好曾交易遼寧艦　吳釗燮：哪裡有難台灣人就會展現愛心

台灣人5天捐出3億善款　瑞莎弟弟：烏克蘭不會投降會奮戰到底

莊瑞雄大陣仗搶先登記參選　8名英系立委、蘇嘉全都來了

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

蘇嘉全偕莊瑞雄登記參選屏東縣長　「蘇震清是大人應該自己判斷」

北市3月人口跌破250萬　柯文哲曝2原因：已到「生不如死」程度

快訊／先捐一億！外交部宣布提撥部分捐款　援助暫居波蘭的烏克蘭人

烏克蘭提出未來跟台灣有更多合作　吳釗燮：平等交往都會是朋友

F1／Hass車隊與「俄羅斯贊助商、車手」解約　小舒馬赫要換新隊友

豆娘、蜻蜓傻傻分不清　3個簡單「小撇步」變身賞蜓達人

40歲同事計畫「辭職讀醫」　他嫌沒前途想勸退挨批：管太多

倒閉後再復活！人氣拉麵店「烹星」宣布不定期營業　網：歡迎回歸

北港阿婆掉125張500元刮刮樂遭撿走　好心男送派出所

膽小黃金獵犬「一屁股坐翻草莓攤」　媽買下5斤吃到凌晨2點

美國擬禁俄石油進口　外媒曝：轉向沙烏地、委內瑞拉尋求供應

「全力助烏克蘭人到台依親！」　吳釗燮：正在討論學生來台就學

快訊／高雄賓士、機車路口擦撞車頭慘毀　騎士噴飛緊急送醫

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

賴清德看完《時代革命》沉重到說不出話

柯：台灣撐過4天「對方就慘了」

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

快訊／先捐一億！外交部宣布提撥部分捐款　援助暫居波蘭的烏克蘭人

快訊／新北確診者在北市2天足跡曝！

台電董座請辭　經部次長傳將接任

快訊／何博文放棄新北議員擬轉戰立委　板橋選區交棒年輕世代

體育署長懸缺超過200天　立委傻眼：政府真的重視體育？

蓬佩奧訪台收422萬演講費　主辦方證實：美國常態作法

高端快過期報廢　陳佩琪：一下午僅2人

今日烏克蘭明日台灣？　沈富雄13點分析：兩者完全不相似

今起發放！北市國中女每月7日換200元衛生棉

民進黨徵召黨部主委選新北市長？　何博文：我隨時準備好

不是高端！北市最先到期疫苗是這款

更多熱門

相關新聞

婦女節前夕女力齊相挺　女立委支持周春米

婦女節前夕女力齊相挺　女立委支持周春米

民進黨2022年屏東縣長競爭激烈，民進黨立委周春米7日推出形象影片，邀請10位民進黨立委共同力挺，在婦女節前夕為周春米共同打氣，並高喊屏東縣長初選唯一支持「屏東專業女力周春米」，周春米也籲請屏東鄉親寫下屬於屏東人的歷史，屏東縣長初選民調唯一支持周春米。

葉國華／「風口過了，摔下來的都是豬」　2022買房忌盲目跟風

葉國華／「風口過了，摔下來的都是豬」　2022買房忌盲目跟風

賴清德選總統？　藍白合添變數

賴清德選總統？　藍白合添變數

各地傳停電！潘孟安發文：正聯繫台電

各地傳停電！潘孟安發文：正聯繫台電

林智堅推薦莊瑞雄影片曝光　「他是屏東的好人才！」

林智堅推薦莊瑞雄影片曝光　「他是屏東的好人才！」

關鍵字：

莊瑞雄潘孟安屏東縣長2022蘇嘉全

讀者迴響

熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

快訊／謝忻裸照外流「已親自報案」

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

更多

最夯影音

更多
俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面