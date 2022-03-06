全國第一！桃園電動機車突破8萬輛　充電站由激增到1500個

▲鄭市長邀市民體驗低碳生活的價值。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園市綠色生活悠遊節」5日起於蘆竹區展開，為期9天迄13日止。首日舉行電動機車誓師大會，市長鄭文燦表示，桃園是全國第一個實施共享電動機車的城市，在電動機車部分，桃園是台灣的領頭羊，電動機車領先各縣市突破8萬輛，市佔率超過6％，充電站也從升格前500個增加到1,500個，積極打造電動車友善環境。

▲2022桃園市綠色生活悠遊節。（圖／環保局提供）

鄭文燦提到，全球面臨氣候變遷將帶來的危機，包含海平面上升、島嶼消失，以及都市溫室效應，人類生活會有很大的改變，因此從2020巴黎氣候峰會到2021年格拉斯哥氣候峰會，世界各國達成2050年淨零排放、2030年減少4成碳排放的目標，低碳生活是未來的主流，市府各局處也積極應對，希望打造桃園成為低碳城市的典範。

此外，市長表示，桃園推出全國最高的購買補助「電動機車Easy購方案」，市府也特別規劃「防疫英雄專案」，包括醫護、警消衛環、防疫旅館、防疫車隊等第一線防疫人員，皆可享有購買電動機車95折的購車優惠，感謝防疫人員的辛勞付出。

環保局長呂理德表示，「2022桃園市綠色生活悠遊節」主會場，位於蘆竹區誠聖宮舉辦一系列精彩活動，今年更增加寵物友善主題，活動期間的兩個週末（3/5、3/6、3/12、3/13），在裸食市集辦理寵物美容、寵物認養、寵物健檢及免費狂犬疫苗暨晶片施打，邀請毛爸媽帶毛小孩一同來參與。

呂理德說，民眾只要在活動期間到「綠色生活悠遊節」現場掃描集章QR Code，集滿5枚數位印章，就有機會抽中電動機車及新款手機等大獎，每日還有限量小禮可供兌換。包括市議員張桂綿、郭麗華、劉勝全、市府環保局長呂理德、農業局長郭承泉、動保處長王得吉、蘆竹區長蔡世志、桃捷公司董事長劉坤億等皆一同出席。