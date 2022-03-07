吃飯也能為環保盡心力　桃園悠遊節採6步驟低碳料理席開80桌

▲桃園綠色生活悠遊節採6步驟，低碳料理席開80桌。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園綠色生活悠遊節」活動第二天，市府環保局以低碳料理，在蘆竹區誠聖宮廟埕辦桌，感謝並表揚水環境巡守隊及防疫消毒有功人員。市長鄭文燦表示，低碳料理指的是「吃在地、吃當季、多蔬食、少油膩、菜剛好、減廢棄」6步驟，6日80桌「低碳料理」共減少1,263(kgCO₂e)的碳排放，吃飯也能為環保盡一份心力。

▲桃園低碳料理席開80桌。（圖／環保局提供）

鄭市長說，桃園本身就是北台灣最大有機蔬菜生產供應地以及最大的肉品拍賣場，再加上平原地區種出的米糧與臨近漁港的新鮮漁獲，一整桌的佳餚都是在地當季的農漁產及蔬果。選擇在地食材，縮短運輸里程，減少交通工具的碳排放量，吃得健康也兼顧環保。

原由其他食材產地的嘉義、雲林、宜蘭、台中、屏東及新竹等外縣市，均選擇來自桃園在地，包括楊梅草仔粿、中壢鵝肉、雞肉及豬肉、平鎮鹹冬瓜、蘆竹蘆峰茶、復興竹筍、大溪有機菇及八德蕃茄等，由原本碳排放量1,542(kgCO₂e)縮減為279(kgCO₂e)，共減碳量1,263(kgCO₂e)。讓大家「吃在地、吃當季、多蔬食、少油膩、菜剛好、減廢棄」，也為環境保護盡一份心力。

活動中，鄭市長並授旗給新成立的台灣美光水環境巡守隊，同時也肯定防疫消毒人員於疫情嚴峻期間，不辭辛勞進行確診者足跡及公共場域的消毒，守護市民環境安全，特提出「防疫消毒有功人員獎勵計畫」，將針對防疫消毒有功同仁，按照出勤頻率，給予最高8,000元的獎勵金。