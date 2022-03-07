國際排名掛保證！　中原大學「理學科學」排名台灣私校第一

▲生科系以生醫科技和保健食品開發為研究重心。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

大學學測成績公布，如何慎選好學校是各界關心的議題。中原大學再度用國際排名證明實力表示，根據英國《泰晤士高等教育世界大學排名》公布2022年世界大學學科排名，中原大學在「理學科學」(Physical Sciences)領域高居全國第4名，僅次於臺大、清大及陽明交通大學，也是全國私立大學第一，辦學績效卓越深獲國際肯定！

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▲中原大學物理系張勝雄老師(圖中)的研究，獲國際太陽能專業雜誌肯定。（圖／中原大學提供）

中原大學7日表示，2022年《泰晤士高等教育世界大學排名》係針對全球1,227所大學理學科學學門包含的排名分析，包括在數學與統計學、物理與天文學、化學等及STEM (Science科學, Technology科技, Engineering工程, Mathematics數學)領域與地質學、環境科學以及地球和海洋科學學門中處於領先地位的大學作排名。臺灣共有17所大學入榜，中原大學獲得排名第4的佳績，超越大部分國立大學。

▲學生運用眼動儀實驗認知心理學。（圖／中原大學提供）

中原大學表示，中原以理、工起家，創校60餘年來，始終以「務實」、「創新」鏈結國家社會發展脈動，不論是基礎與應用科學、AI與人工智慧、醫療照護、半導體人才培育都在校務發展規劃中逐步落實。

▲理學院每年舉辦聯合專題成果發表會，鼓勵全院師生跨域創新、跨域連結。（圖／中原大學提供）

中原大學理學院包括應用數學系、物理學系、化學系、心理學系及生物科技學系，各系均以堅實的學術研究能量培育基礎與應用兼備的人才，師生表現出色。例如：應數系學生參加以培訓IT技術研發人員所舉辦的2018 MOS /ACA世界盃暨MOS/ ACA/ ACP/ ACU/ MTA IC3全國大賽，獲得MTA程式設計組銀獎。物理系多位老師榮獲中華民國物理教育學會「物理教育教學獎」、2020科技部自然科學及永續領域「最具影響力研究專書」推薦，並獲國際太陽能專業雜誌《PV Magazine》專文報導肯定研究實力。

中原化學系理論及實驗並重，幫助學生應對多變的科技產業，並具備進入台積電、聯電、生物科技、奈米科技等產業界工作之能力，且與大盛生技、台灣愛惠浦、遠東新世紀、亮點光學、律勝科技等多家公司進行產學合作或專利技術移轉。中原心理系是全國僅次於臺大，第二個成立的心理系，集結教師與校友資源所設立的冠英心理治療所，是全國第一所由大學成立的心理治療所，兼顧臨床服務與教學之需求。中原生科系則與中央研究院生物醫學研究所簽訂合作協議，共同指導學生，促進學術領域合作。