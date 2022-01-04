2021各國生活品質排名！台灣「1指數」全球第一　網認了：很合理

記者曾筠淇／綜合報導

全球資料庫《Numbeo》綜合各項指數，列出了2021年各國生活品質排名，台灣排在第35名，而在醫療健保指數這部分，台灣則位居第一。消息引發關注，不少網友都在PTT上表示，「健保加很多分吧」、「台灣終於贏韓國了」。

▲有網友直呼，「台灣終於贏韓國了！」（示意圖／取自Pixabay）

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根據《Numbeo》指出，在83個國家中，2021年生活品質前10名依序為瑞士、丹麥、荷蘭、芬蘭、奧地利、澳大利亞、冰島、德國、紐西蘭、挪威。美國位居15、日本位居17、南韓位居42、中國位居65，至於台灣則排在第35名。

▲台灣的生活品質排在第35名。（圖／翻攝自Numbeo）

該生活品質指數（越高越好）是根據以下指數所計算出來的：

醫療健保指數｜名次越高越好：台灣第1名

安全指數｜名次越高越好：台灣第2名

購買力指數｜名次越高越好：台灣第37名

氣候指數｜名次越高越好：台灣第39名

汙染指數｜名次越高越差：台灣第28名

房價收入比｜名次越高越差：台灣第7名

生活成本指數｜名次越高越差：台灣第26名

交通通勤時間指數｜名次越高越差：台灣第55名

▲台灣醫療健保指數位居第一。（圖／翻攝自Numbeo）

由於台灣的醫療健保指數位居83國中第一名，因此不少網友就留言回應，「絕對是健保加了一堆分」、「健保拉了很多名次吧」、「台灣靠健保加了不少分」。

此外，也有些網友表示，「瑞士餐飲這麼不親民最好是第一」、「住台灣真的爽」、「台灣『勉強』還行，其他地方根本慘不忍睹」、「台灣的房價收入比GG」、「台灣房價收入比分數很低，交通也不行，生活成本越來越高，排在35名算是很合理」。