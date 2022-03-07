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AirDrop到底關不關？3C達人解密iPhone五大迷思

記者陳俐穎／綜合報導

現在的智慧型手機都萬元起跳，許多人都希望手機的使用年限可以盡量延長，因此也會出現許多「使用迷思」，達人3C Tim哥近期也分享了幾個iPhone的使用迷思，包含不可以睡覺充電？只能使用原廠充電器？等問題，給用戶一個參考。

首先許多人會認為，睡覺充電可能傷害電池，因為電池持續保持在100%的狀態上，Tim哥也說，iPhone內建為鋰電池，加上電池最佳化的內部調整，讓手機學習使用者習慣，會先充電至80%，而後降低充電速度，直到起床時間才會充滿。

▲Tim哥分享iPhone使用迷思。（圖／取自3cTim哥生活日常頻道）

▲Tim哥分享iPhone使用迷思。（圖／取自3cTim哥生活日常頻道）

而在充電器部分，他也分析，其實充電器要上架都需要通過認證，而充電線也一樣需要通過MFi認證，因此選擇有認證的充電裝置還是比較有保障，不過需要注意的是，許多地方也會私下販售沒有通過認證的線與充電頭。

許多人也會認為，後台App如果一直開啟，會默默消耗手機電量，不過Tim哥認為，其實將App開開關關，一直重新啟動，反而才是耗電的原凶，其實iPhone會將不使用的App進入待命模式，因此App在後台不會消耗電力。

而在隱私上，許多人選擇iPhone都是因為極強的隱私性，軟體更新後，iPhone會跳出「允許App追蹤個人資訊」，讓人擔心按了同意是否就會造成個資外洩，而Tim哥也解釋，其實這只是用戶選擇是否接受廣告推送的數據分析，就算按允許也不會個資外洩。

最後一點就是AirDrop和熱點分享，許多人在路上不會將其關閉，也因此可能會收到各種訊息，Tim哥認為，若不使用時最好都關掉，保護自己的隱私，杜絕安全疑慮。

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