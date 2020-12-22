搭捷運「被AirDrop約砲」　一點開影片糗爆！網狂歪樓：求認識

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

蘋果手機內建的AirDrop，是許多用戶的好幫手，尤其是對於愛拍照的朋友；然而，這項功能卻被「歪樓」，衍生出不少騷擾事件。就有網友日前搭乘捷運時，被同車廂乘客約砲，對方甚至傳來色情片，讓他瞬間傻眼。

網友昨在dcard上提到，「坐捷運的時候，AirDrop突然跳了出來，充滿好奇心的我就直接接受了，結果跑出了這個，跟一個女性全裸的影片，我就這樣在捷運上直接點開了影片，當下真的是......。」

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只見陌生人直球對決，傳了短短3個字「大安約」，在他錯愕之際，對方不死心問他，「你是gay？」聞言，他哭笑不得，忍不住在心裡OS，「不是不回應就是gay好嗎？順便問一下，AirDrop會知道是傳給哪個人嗎？這樣亂約是在......？」

▲陌生人傳來這兩句話。（圖／翻攝自dcard）

對此，網友們不禁笑回，「科技約砲」、「寶貝~我在大安森林公園等你」、「好好笑，在捷運上點開影片當下一定很想死」、「我需要影片，為了研究用途」、「我都會把AirDrop關掉」、「我都不開這個欸，感覺手機會被莫名其妙的污染」、「應該是仙人跳模式」、「也算是人生成就之一解鎖了」、「我決定從此以後都開著AirDrop了」。

還有不少人歪樓直呼，「看完留言後，默默地想把原po拐回家」、「能認識你嗎，好喜翻（喜歡）你」、「你一定很帥」。

另外，針對原po的問題，也釣出其他蘋果用戶回應，「只會顯示你在iPhone設定的名字啊，可能你有設定大頭貼吧，還是他在後面看著你之類的」、「AirDrop是隨機的，也不會知道發給誰，所以你不用太開心」。