用AirDrop傳照片！安卓被嫌「幹嘛不用iPhone」　網嘆：邊緣人

▲iPhone無法透過AirDrop傳照片給安卓手機。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iOS和安卓（Android）系統各有各的擁護者，兩者都問世已久，除了有一定的穩定性，缺點也一直都有在改進，不過，iPhone的「AirDrop」卻是安卓手機到目前都還沒有的，如果想要傳輸檔案，iPhone可以直接透過AirDrop來進行，而安卓用戶則只能在一旁乾瞪眼。一名網友就好奇，「一群iPhone在AirDrop，安卓仔在想啥？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「一群iPhone在AirDrop，安卓仔在想啥」為題丟出討論，雖然有很多人都使用安卓手機，但果粉也不乏；每當要傳輸照片、影片等檔案時，iPhone用戶只要透過AirDrop，就能輕鬆讓雙方共享，反觀安卓用戶，則因系統不支援，只能尷尬的站在一旁。

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▲iPhone可以直接透過AirDrop分享檔案。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，當一群人都使用iPhone而只有少數人用安卓手機時，就會有人說「你幹嘛不用iPhone？」接著還會表明自己要多開其他APP傳送檔案很麻煩，不如再緩緩。因此原PO就好奇，「一群iPhone在AirDrop，安卓仔在想啥？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「AirDrop真的蠻方便的」、「LINE不就可以傳照片了嗎」、「LINE畫質很差」、「很多拿iPhone的人不知道有AirDrop」、「安卓有Nearby Share，但我覺得沒有很好用」、「沒網路的地方要怎麼傳LINE」、「要去沒網路的地方（AirDrop）才有優勢」、「我一個人排擠大家啦」、「安卓仔=邊緣人」。