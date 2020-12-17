iPhone 11用半年突冒「恐怖黑白自拍」　網嚇壞：看完頭好暈

▲左下角黑白自拍照，最讓大家毛骨悚然。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友6月間買了全新的iPhone 11，沒想到昨天看手機相簿時，赫然發現多張不知從哪來的詭異照片，其中一張黑白自拍更讓人不寒而慄。畫面曝光後，嚇到不少人，也有熱心網友推測，可能是帳號相簿同步，或是開到AirDrop，被誤傳照片了。

苦主在爆怨2公社提到，「今天看手機裡的相片，看到自拍照裡有這張相片，完全不認識也沒看過的人，嚇死我了，同一天還有這個縮時攝影。」

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原po表示，6月買了這台全新的iPhone 11後，從不離手也沒拿去維修過，而且她有習慣，三不五時就會看一下相簿，而這些照片雖然拍攝於7月29日，但之前並沒有出現在她手機裡。

從一系列照片截圖中可見，是一名婦人坐在床鋪上自拍臉部及雙腿，短短1秒鐘的影片更是晃到不行。對此，網友們紛紛直呼，「猛然看到真的會嚇一跳」、「正常的也就罷了，但這黑白的很詭異」、「眼睛好可怕」、「我都想做成鬼片的海報了」、「我嚇到了」、「看了頭好暈」。

另外，也有不少人排除靈異的說法，指出「可能帳號相簿同步」、「會不會有人用AirDrop傳給妳，然後不小心按到確認」、「我也覺得有可能是AirDrop，最喜歡在人群中亂傳圖片了哈哈哈」、「會不會不小心在哪按到下載照片阿？我有時候打瞌睡也會」、「如果是蘋果手機，你的帳號是不是有跟別人共用？我曾經發生照片跑到別人手機上面，幸好沒有露點照，我朋友後來提醒我關閉共享之類的功能」。