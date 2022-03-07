　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國擬禁俄石油進口　外媒曝：轉向沙烏地、委內瑞拉尋求供應

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲ 美國總統拜登。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，掀起國際社會廣泛譴責及制裁，美國更打算破天荒禁止進口俄國石油，正與歐洲盟友及日本共同商討。一旦制裁成真，將影響石油供應及價格。有美媒指出，美國總統拜登正考慮為此出訪沙烏地阿拉伯及委內瑞拉，說服提高石油產量。

美國政治新聞媒體Axios報導，拜登顧問正討論今年春天出訪沙烏地阿拉伯的可能性，目的除修復兩國關係，也是為說服沙特開採更多石油。

綜合《華爾街日報》、《金融時報》，全世界都在尋找石油供應商替代方案，以防西方加強對俄制裁。知情人士透露，白宮拉丁美洲事務最高官員岡薩雷斯（Juan Gonzalez）5日在委內瑞拉首都加拉加斯與該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）會談。另有消息來源證實，一個美國高級代表團在加拉加斯參加會議。

報導指出，美國和委內瑞拉官員討論放寬石油制裁。根據《紐約時報》，美國部份官員認為，可以委內瑞拉石油取代俄國石油。

Axios還指出，拜登可能出訪日本、西班牙、德國及以色列。但白宮一名發言人表示，目前未宣布任何出訪行程，大部分猜測為時過早。

►日本加入美歐！商討聯手「禁俄羅斯石油進口」　全球油價恐飆漲
►史上最猛制裁！美國務卿：考慮與歐洲一起禁止進口俄羅斯石油

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
普丁爆將發動核武戰！女兒已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難
快訊／史上最硬教召　第3天操課內容曝
環東超貴車禍畫面曝！3車總價可買北市房　原因竟是2人「腳癢」
快訊／台電董事長確定為大停電丟官　王美花被慰留理由曝光
養羊男縱火奪6命　闖禍後還被當受災戶安置
普丁又失高級軍官　斯巴達指揮官戰死烏東
烏克蘭大反攻！特警持RPG「打爆俄坦克」　炸出巨大火球畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁恐將發動核武戰！女兒傳已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難

美國擬禁俄羅斯石油　專家預言最慘狀況...恐搞垮「自己人」

不斷更新／第三輪談判將登場！　烏克蘭拒絕將公民撤往俄國、白俄

普丁又失高級軍官！斯巴達指揮官戰死烏東　俄軍攻烏計劃再遇阻

人道走廊竟通往「俄國、白俄」！　烏克蘭怒轟：不道德

戰爭突然開打「必要物品先帶毛小孩」　150萬烏克蘭人逃離成難民

烏克蘭絕地大反攻！特警持RPG「打爆俄坦克」　炸出巨大火球畫面曝

俄軍無差別砲擊平民！烏一家4口慘死　澤倫斯基怒：絕對報復到底

美國擬禁俄石油進口　外媒曝：轉向沙烏地、委內瑞拉尋求供應

遠赴烏克蘭幫打仗？　英參謀總長「勸大家別去」：不合法且沒幫助

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

小羔羊想喝奶竟上演軟骨功　折前腳用後腳推擠出柵欄外

普丁恐將發動核武戰！女兒傳已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難

美國擬禁俄羅斯石油　專家預言最慘狀況...恐搞垮「自己人」

不斷更新／第三輪談判將登場！　烏克蘭拒絕將公民撤往俄國、白俄

普丁又失高級軍官！斯巴達指揮官戰死烏東　俄軍攻烏計劃再遇阻

人道走廊竟通往「俄國、白俄」！　烏克蘭怒轟：不道德

戰爭突然開打「必要物品先帶毛小孩」　150萬烏克蘭人逃離成難民

烏克蘭絕地大反攻！特警持RPG「打爆俄坦克」　炸出巨大火球畫面曝

俄軍無差別砲擊平民！烏一家4口慘死　澤倫斯基怒：絕對報復到底

美國擬禁俄石油進口　外媒曝：轉向沙烏地、委內瑞拉尋求供應

遠赴烏克蘭幫打仗？　英參謀總長「勸大家別去」：不合法且沒幫助

原料汙染帶動記憶體止跌反彈　十銓將通知客戶調漲報價

台東台9線轎車撞變電箱　車頭全毀3人送醫

巴黎時裝周／BALENCIAGA壓軸服裝聲援烏克蘭！　藍黃色藏洋蔥

南投林管處發票換苗木3／11登場　1.2萬株6種台灣原生種任選

桃園社區「天降菜刀」險砸女網友　住戶陽台晾刀具不小心掉落

普丁恐將發動核武戰！女兒傳已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難

時尚部落客完美胸型全都露　星星遮點自封「Gucci女王」

鐵籠煉獄！毛孩遭鍊子綑綁「半身腐化成骨」　陳屍多日主人不理

「擊劍錦標賽」鮮肉選手竟是林依晨師弟！　只練4個月上場曝超狂成績

資訊服務再進化　基金投資更便利

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

快訊／俄軍宣布在烏克蘭多地停火

俄軍故意掃射撤離民眾　母子陳屍路邊

俄：各國勿收留烏克蘭軍機　否則一律視同參戰

川普被爆「奇招」壓制普丁　拖習近平下水

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

俄知道澤倫斯基在哪！她驚揭：普丁要捉活的

紐時：美國擬將承諾提供台灣的F-16戰機轉送波蘭

史上最猛制裁！美國務卿：考慮禁俄羅斯石油

歐美計畫建立「烏克蘭流亡政府」

俄軍破壞天然氣管線　烏克蘭75萬人沒暖氣

澤倫斯基怒了！控俄將「轟炸經濟命脈」

烏克蘭發起「抵制可口可樂」運動

24小時擊落9軍機　俄軍被俘畫面曝光

11歲男童「手上寫電話號碼」獨自出逃烏克蘭

更多熱門

相關新聞

遠赴烏克蘭打仗？　英參謀長勸公民別去

遠赴烏克蘭打仗？　英參謀長勸公民別去

烏克蘭徵兵抵禦俄羅斯，連外國人都能參加志願軍。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）上周曾說她「絕對」支持英國人自願前往烏克蘭參戰，沒想到這番言論遭英國國防參謀總長拉達金（Tony Radakin）打臉，這實際上是不合法又毫無幫助的，呼籲英國民眾不要前往烏克蘭。

烏、中友好曾交易遼寧艦　吳釗燮：哪裡有難台灣人就會展現愛心

烏、中友好曾交易遼寧艦　吳釗燮：哪裡有難台灣人就會展現愛心

台灣人5天捐出3億善款　瑞莎弟弟：烏克蘭不會投降會奮戰到底

台灣人5天捐出3億善款　瑞莎弟弟：烏克蘭不會投降會奮戰到底

坦承被普丁騙　俄兵：我們在殘殺嬰兒

坦承被普丁騙　俄兵：我們在殘殺嬰兒

澳洲助防長：要做好準備「慎防中國犯台」

澳洲助防長：要做好準備「慎防中國犯台」

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄

讀者迴響

熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

快訊／謝忻裸照外流「已親自報案」

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

更多

最夯影音

更多
俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面