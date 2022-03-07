史上最猛制裁！美國務卿：考慮與歐洲一起禁止進口俄羅斯石油

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）證實，不排除禁止進口俄羅斯石油。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯違反國際法舉兵攻打烏克蘭，全球各國紛紛對其祭出制裁，不只寡頭財產遭到凍結，國內經濟也陸續受到影響，美國如今更打算破天荒地禁止俄羅斯石油進口。美國國務卿布林肯6日表示，目前已經開始和歐洲盟友研究禁止俄國石油的可能性。

根據CNN報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日表示，「談到石油，俄羅斯石油，昨天我已經在電話中與總統和其他官員討論過這個問題，目前我們和歐洲盟友正在協調一個方式來禁止俄羅斯石油進口，與此同時必須確保全球市場仍有一個適當的石油供應。」

布林肯強調，在討論禁止進口俄羅斯石油時，所有人都非常「積極」。

自從俄羅斯2月24日單方面入侵烏克蘭以來，包含美國在內的各個國家已經宣布對俄羅斯與其總統普丁實施一系列的高強度制裁。不過禁止俄羅斯石油進口將會是「史無前例」的制裁措施，由於俄羅斯是世界第二大產油國，這個舉措更可能導致全球油價飆升，為世界各地的消費者帶來沉重打擊。

根據數據顯示，美國2021年12月每日從俄羅斯進口的石油量為9萬桶，儘管美國所進口的俄羅斯石油量並不大，但是由於全球市場環環相扣，因此這也意味著，某一個地區的供應衝擊可能會影響到世界各地的石油價格。

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