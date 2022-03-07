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獨／台中惡火6死　女房東「豪擲千萬買大樓」遭曝超有錢卻愛囤物

▲▼ 台中大樓惡火，女房東被帶回現場調查 。（圖／民眾提供）

▲ 台中大樓惡火，女房東被帶回現場調查。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中興中街6日傳出大火，釀成6死6傷悲劇。屋主莊姓婦人遭起底有囤物癖，多次遭環保局開罰、還屢勸不聽，環保局強制清理，莊婦竟向環保局提告「搶奪財物」，成為街訪鄰居的頭痛人物。根據房仲業者透露，該棟大樓在101年交易，成交金額為4700萬元，傳莊婦自備近千萬元、貸款3840萬元，以妹妹名字買下興中街大樓並出租，106年又增貸2400萬元。

▲興中街起火大樓前身為印象飯店。（圖／記者游瓊華攝）

▲興中街起火大樓前身為印象飯店。（圖／記者游瓊華攝）

房仲業者指出，該棟大樓前身為印象大飯店，過往曾被稱為偷情飯店，後來改為套房出租，一間房租大概5000到7000元左右，共計有41間套房。

▲▼台中中區興中路火警，1樓與樓梯間堆滿雜物。（圖／記者游瓊華翻攝）

鄰居們透露「莊婦相當富有卻愛拾荒，每個月光房租就進帳百萬元」，對此柳川里里長蔡翠碧提到，莊婦是轉第三手買下大樓，都買下一整棟房子了還不夠有錢嗎？但地方對莊婦背景都不熟，也有鄰居透露，莊婦一間套房一個月才租3000多元，消防人員則提到，41房總計僅有11戶出租。若計算下來，莊婦每月房租進帳僅3萬多元，與謠傳百萬房租入袋不相符。

稍早，鑑識人員回到現場調查，莊女也一併帶回現場，而她在面對記者訪問時，僅短短回應，「哇就甘苦」，除此之外全程不發一語。

▲興中街大火釀2死4無生命跡象，鄰居曝「房東愛堆雜物周五才被環保局查」。（圖／記者白珈陽攝）

▲火災發生後，房東莊婦自己也受困電梯嗆傷送醫。（圖／記者白珈陽攝）

起火大樓屋齡已經35年，為地下1樓、地上7樓的建築物，總建坪為391坪，莊婦101年用妹妹的名字買下。消防局去年對該大樓共進行三次消防檢查，去年3月檢查消防設備不合規定，要求限期改善，去年5月複查不合格部份已改善，去年9月第三度稽查，由消防設備師逐項檢查消防設備申報合格。

消防局表示，住戶有提到「火災時大樓的火災警報跟火災設備有正常運作！」，但因為樓梯間雜物太多，難以通行，「走路會跌倒，完全沒辦法過去！」

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