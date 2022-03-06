高端快過期報廢損30億元　陳佩琪爆「上級指令卯起來打」：一下午僅2人

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

政府2021年5月採購500萬劑高端疫苗，目前還剩下279萬劑沒打完，衛福部長陳時中表示，全部會在6、7月到期，沒打完的將全數銷毀。對此，台北市長柯文哲妻子、醫生陳佩琪6日批評，近期因為上級指令，聯合醫院卯起勁打高端第3劑，但等了一個下午，10劑型高端只打了2劑出去，「先前不是都說，台北市很多人打不到高端嗎？」

陳佩琪6日於臉書表示，近期又有高端消息，聯合醫院院外門診部最近受到上級指令，卯起勁來打高端第三劑，正規工作反倒都移到假期加班來做。

陳佩琪提及，除了中央1922幫忙預約之外，上級還責成加開高端的第一劑、第二劑門診，只因有人抱怨在台北市打不到高端，於是4日下午開了特別診，但等了一個下只來2人，10劑型高端只打2劑，剩下8劑就浪費掉了，「先前不是都說，台北市很多人打不到高端疫苗嗎？」

陳佩琪認為，高端會剩這麼多，一點也不意外，可以理解疫苗買進無法詳實評估實際需求，只是預估量怎麼會差一半以上？而且又是在高層大力催打之下？高端是國內公司，難道採購不能分批嗎？有需要一次簽約500萬劑嗎？自己常常在第一線接觸民眾，知道疫情之下很多行業收入頓減，許多人過得很辛苦，高端可能浪費20多億元，能幫到多少民眾？