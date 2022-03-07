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快訊／蘇貞昌下令「高齡者施打疫苗給獎勵！」　詳細措施下午曝光

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（資料照／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌7日召開擴大防疫會議時表示，為逐步邁向正常生活，國內防疫措施已逐漸鬆綁，為降低染疫風險並提升保護力，支持指揮中心提供適當獎勵以鼓勵高齡長者施打疫苗。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情持續趨緩，惟仍嚴峻，鄰近多國持續創新高或處高峰，醫療量能緊繃；在國內疫情方面，仍有新增群聚事件，感染源尚待釐清，亦有跨縣市個案並涉及不同場域，具社區傳播風險，惟整體疫情仍屬穩定可控，而境外移入病例仍多，對社區風險仍具威脅性，故建議仍需嚴守邊境，落實檢疫作為。

指揮中心表示，入境居家檢疫天數已自今日零時起從14天縮短為10天，並自第11天起接續自主健康管理7天，將會持續觀察政策調整措施之執行狀況。

此外，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為82.96%、第二劑為77.15%、第三劑為44.28%，累積接種超過4,791萬人次，近日國內疫苗打氣稍有下降，基於鄰近的國家，因染疫衍生重症和死亡的極高比例為未接種疫苗的高齡長者，因此指揮中心將提高獎勵措施，鼓勵65歲以上高齡長者踴躍施打疫苗，以提升整體保護力。

對此，蘇貞昌表示，為逐步邁向正常生活，國內防疫措施已逐漸鬆綁，為降低染疫風險並提升保護力，支持指揮中心提供適當獎勵以鼓勵高齡長者施打疫苗，具體措施與實施時間，由指揮中心記者會中宣布。

蘇貞昌指出，為減少民眾負擔，以及逐漸與世界各國恢復交流，近日指揮中心已針對若干防疫措施進行鬆綁及調整，請國人務必在全體公共衛生防衛的要求下落實防疫措施，對於今日開始施行的入境居家檢疫天數調整措施，請受規範的民眾務必遵守相關檢疫措施及快篩檢測，並應執行到位且誠實申報，若有違反相關規定者，亦請指揮中心確實依法送辦。

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