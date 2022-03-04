前瞻計畫營造友善育兒空間　68所幼兒園全竣工增逾萬就讀名額

▲教育部透過前瞻計畫營造友善育兒空間，圖為基隆武崙非營利幼兒園室內活動室。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為積極改善少子化問題，營造友善育兒空間，教育部國教署透過前瞻計畫營造友善育兒空間，教育部指出，從106年推動以來，共核定17個縣市新（擴）建68所公共化幼兒園，110年已全數竣工，增加超過1萬名幼兒就讀公共教保服務的名額。

教育部國教署透過前瞻基礎建設計畫規劃推動「校園社區化改造計畫」，補助各直轄市、縣市政府，透過老舊校舍補強、拆除重建，活化整體校園空間，營造校園安全與健康的學習環境，來紓解學校空間不足無法設立幼兒園的困境。

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國教署指出，為打造更適合幼兒學習的場域，在核定補助縣市政府新（擴）建公共化幼兒園時，即要求規劃過程需有幼教幼保專家參與，並以幼兒角度進行設計，例如窗台高度低於60公分，讓幼兒可以觀看並感受窗外光景變化；隔間或家具高度不超過120公分，利於教保服務人員照看每一位幼兒。

國教署舉例說，像是台中黎明國小附幼明亮的廁所，一改過去給予幼兒的陰暗印象，同時照顧到幼兒的心理和生理需求；基隆武崙非營利幼兒園考量當地天候的影響，規劃寬闊的室內活動室，則可提供幼兒雨天的活動空間。

▲教育部透過前瞻計畫營造友善育兒空間，上圖為屏東東興非營利幼兒園富含各種探索可能的戶外活動空間，下圖為台南西拉雅非營利幼兒園寬闊的戶外活動空間。（圖／記者許敏溶攝）

此外，國教署表示，藉由教保專家參與及優秀建築師空間規劃設計的專業，突破以往教室方正設計，打造出各具特色幼兒園園舍，像是新竹文中一、高雄大社、鳳陽非營利幼兒園，引入自然光和自然通風，讓綠建築的概念落實在空間的使用感受上，另台南西拉雅、屏東東興非營利幼兒園，為幼兒量身打造專屬戶外活動的空間，讓幼兒在安全又具有挑戰性的空間中自由探索。