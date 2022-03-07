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南警不一樣的國際婦女節　「鐵漢紅蔥酥」送女性員工滿滿香味場面溫馨

▲台南市警局長方仰寧，親自下廚洗、切、炸，製成「鐵漢紅蔥酥」，贈送給市警局本部每一位女性人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長方仰寧，親自下廚洗、切、炸，製成「鐵漢紅蔥酥」，贈送給市警局本部每一位女性人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局長方仰寧，想在婦女節送給女性人員不一樣的禮物，以表達對於女性的感謝，方局長特別前往七股區產地向蔥農購買最優質的紅蔥頭，並親自下廚洗、切、炸，製成「鐵漢紅蔥酥」，贈送給市警局本部每一位女性人員，中午伙食團所有人員也能一併享用。

▲台南市警局長方仰寧，親自下廚洗、切、炸，製成「鐵漢紅蔥酥」，贈送給市警局本部每一位女性人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局7日上午提前一天慶祝國際婦女節活動，會中方仰寧局長展現出不同於以往給人的「鐵漢」形象，現場播放方局長送給每一位同仁的紅蔥酥罐製作過程影片，親自從產地挑選最好的紅蔥頭，利用午休的時間至警察局廚房，準備食材並親自下廚製作，經過幾次失敗後，終於完成誠意滿滿的紅蔥酥罐，「蔥」滿誠意十足展現。

▲台南市警局長方仰寧，親自下廚洗、切、炸，製成「鐵漢紅蔥酥」，贈送給市警局本部每一位女性人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場女性人員驚喜連連，直呼方局長真的誠意滿滿，「蔥」滿感動。此外，今年除了方局長親製的紅蔥酥罐，也讓每一位女性人員能自己挑選客製化的餐點（美式咖啡、奶茶、原味波士頓派、巧克力波士頓派）與禮品，客製到心裡，收到禮物的人員笑容滿面！

▲台南市警局長方仰寧，親自下廚洗、切、炸，製成「鐵漢紅蔥酥」，贈送給市警局本部每一位女性人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場的女性人員表示，從警以來第1次在婦女節收到局長親自下廚準備的禮物，蔥的味道，除了香味之外，又多了感動！直呼「謝謝局長」；另一位人員也說，看了方局長親自做紅蔥酥的過程，看到方局長一邊切紅蔥，同時因辛辣而嗆鼻流淚的畫面，體會到局長鐵漢之形象外，竟也有柔情的一面，真的很驚訝！並說「罐子貼有局長的Q版圖像，一定要好好收藏！」。活動現場在笑聲及滿滿的香味中圓滿結束。

▲台南市警局長方仰寧，親自下廚洗、切、炸，製成「鐵漢紅蔥酥」，贈送給市警局本部每一位女性人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局長方仰寧，親自下廚洗、切、炸，製成「鐵漢紅蔥酥」，贈送給市警局本部每一位女性人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方仰寧局長表示，這次贈送禮物的想法，來自於懷念小時候紅蔥頭拌麵的簡單味道，而台南本地有盛產全國最優質的農特產紅蔥頭，同時富含營養。因此，為了表示對農民的支持，這一次以實際行動採購達150斤的優選紅蔥頭，親自採買及下廚製作紅蔥頭酥的過程，特別能體會婦女人員在工作、家庭兼顧的辛勞，而特別作的紅蔥頭酥，讓同仁做菜時也可加料、提味，滿足家人的味蕾。方局長說，雖然他的廚藝不是很好，但絕對是誠意滿滿。

▲台南市警局長方仰寧，親自下廚洗、切、炸，製成「鐵漢紅蔥酥」，贈送給市警局本部每一位女性人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方仰寧局長表示，在講求性別平權，許多女性人員加入警察行列，與男警同樣24小時輪值服勤，維護社會治安，尤其已婚女性員警，時常為工作與家庭兩頭奔波忙碌，非常辛苦，希望藉由專屬節日，把溫暖傳遞給每一位女性人員，在工作之餘能多注意身體健康，保持愉悅的心情，擁有健康美麗人生，繼續守護臺南市治安與交通。此外，方仰寧局長特別在婦女節前夕表示，警察保護婦幼安全，就如同對待家人一般，是全體台南警察共同的目標，並祝福所有女性朋友，婦女節快樂！

▲台南市警局長方仰寧，親自下廚洗、切、炸，製成「鐵漢紅蔥酥」，贈送給市警局本部每一位女性人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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