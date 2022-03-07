男友早洩4年「功力忽大增」　妹子一問原因臉綠了

▲男友突然功力大增。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些情侶為了延長「恩愛」的時間，便會出些奇招，近來有女網友發文表示，與男友交往的4年期間，對方大多只能撐3至5分鐘，不過某次竟特別久，有15至20分鐘左右，讓她有些意外；然而，當她詢問「突飛猛進」的原因後，卻是當場傻住。貼文一出，隨即吸引網友熱議。

這名女網友在Dcard上，以「如何防止男友早洩」為題發文，提到她和男友的「第一次」不到1分鐘就結束，兩人交往至今已有4年時間，分鐘數雖有拉長，但是若不包含前戲，也才差不多3至5分鐘。對此，男友則解釋是因為原PO太性感，所以才會忍不住。

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為了讓自己有更好的表現，男友便上網做功課，而在某次激戰時，終於有了成果，不包含前戲的時間拉長到15至20分鐘左右。原PO事後趕緊詢問「功力大增」的原因，但男友的答案卻出乎意料。

男友透露，因為網路上寫說，只要當下邊想自己討厭的人事物，就能延長時間，所以辦事當下他就想著他爸。聞言，原PO實在哭笑不得，不過她也坦言自己不是太在意，兩人不會因為性愛一事鬧分手。

該則貼文被轉貼至Dcard粉專後，吸引1.2萬人朝聖按讚。底下網友紛紛留言回應，「放Netflix最燒腦的劇給他看、讓他分心啊，最好還可以跟他討論劇情」、「太可愛了吧！可是真的很困擾呢」、「思考微積分」、「是否您有感受到突然一陣孝心洋溢的氛圍呢」、「陪著我的時候想著他爸」、「建議戴爸爸的面具」、「最後變成想爸爸30秒」、「我衝刺的時候會背週期表，有背會弄到半小時左右，沒背大概10分鐘」。

不過也有網友熱心建議，「可以去看中醫，我也是看中醫慢慢調身體好起來的」、「建議你帶男友去醫院看泌尿科，把情形告訴醫師，然後醫師會去檢查看問題出在哪」。

據悉，以心理學的角度來看，在美國從事性治療的博士李曼（Kevin Leman）曾說，男人平均動作時間約落在2分鐘，但以女生滿意度來看，5分鐘則是覺得舒服的平均數，7至10分鐘則是最爽的時間。

至於如何改善早洩情形，本站曾報導《好男人容易不持久？ 性專家揭「早洩7大秘密」》，可嘗試降低生心理敏感度、加強射精控制能力等。假使無法改善，衛福部也曾建議，可以至泌尿科門診諮詢。

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