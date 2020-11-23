26歲獻初夜！女友嫌爆「根本搗麻糬」　網看關鍵1句大讚：是人才

▲「第一次」難免緊張。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人在獻出「第一次」時，都既興奮又緊張，只是，因為先前沒有經驗，所以表現不好也是人之常情。一名男網友發文抱怨，他26歲才獻出初夜，但是女友卻一直嫌他技術差，「像搗麻糬」，讓他聽了超傻眼。貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛回應，「看來你是個人才」、「這種事情是靠天分的」。

這名男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上發文表示，第一次總特別珍貴，他把「初戀」和「初夜」都給了這任女友，本以為對方會多點容忍度，然而，他卻被嫌到不行。原PO透露，兩人纏綿後，「女友一直嫌我技術很差，空有大而沒技巧，像搗麻糬！」

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▲原PO「空有大而沒技巧」。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

畢竟先前沒有其他經驗，所以表現不好也是正常的，因此原PO就無奈說道，「妳是我第一任女友，活到26歲才做第一次，不然還想怎樣」，與其不斷批評，倒不如帶領他，兩人一起學習、進步，讓性生活更美好。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「看來（女友）經驗很豐富喔」、「再次證明，不在大小，技術要好」、「搗麻糬這個詞太生動了」、「教學影片這麼多，怪你自己不中用啊」、「看來你是個人才，可惜不會用」、「沒有比較，就沒有傷害」、「中看不中用的意思嗎」、「A片多看點」、「拜託，搗麻糬也是有技術的齁」、「好好笑，搗麻糬是怎樣」。