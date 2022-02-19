嘿咻太舒服　妹子「這部位狂噴水」羞喊：控制不了！男友一看嚇壞

▲女友跟男友激戰時，會不自覺流眼淚。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

男女交往到一個階段，難免會有肌膚之親，這名女網友崩潰表示，在享受魚水之歡時，會莫名不斷掉淚，不是難過也不是激動到哭，就是淚腺會不自覺一直分泌，而且越舒服淚水越多，有次做完後，男友看到她「淚流滿面」還嚇到，她也笑說，每次大戰完，妝都會花掉，貼文曝光後，不少女網友驚喊「我也會」。

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」發文，「我想問問男性，你們有遇過愛愛會流淚的女生嗎？」表示自己的體質很奇怪，跟男友在嘿咻的時候會不自覺流淚，但並不是哭泣，「那是自己無法控制的」，奇怪的是，就連上廁所也會出現流眼淚的狀況，讓他很不解。

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她透露，問了歷任男友跟伴侶，對方都表示沒遇過有相同狀況的女生，「還曾經有伴侶愛愛完，看我淚流滿面而嚇到，以為把我用痛還是怎樣」，她坦言，只要越舒服，眼淚就會流越多，「每次大戰完，妝都會花掉，這個體質真的很奇怪，大家有遇過嗎？」

▲原PO透露，每次大戰完，妝都會花掉 。（圖／翻攝自爆料公社APP）

貼文一出，掀起網友們討論，「男友應該成就感爆棚」、「還沒遇過這種的女生」、「特殊體質，要妳男友或伴侶多珍惜妳的珍貴稀少」、「我是遇過會翻白眼然後流口水的。當時她一直抽搐，翻白眼，流口水。我以為她被鬼附身了」、「太好玩了，如果做完沒流眼淚就是…」

另外，也有不少女生表示自己也有一樣的症狀，「我會欸，越舒服流越多淚，上廁所也是」、「我會耶！原來不是只有我這麼奇怪，但我上廁所不會啦，除了大號很用力的話就會」。

事實上，據國外女性網站《Eve woman》指出，女性做愛之後忍不住大哭的情況其實很正常，不必覺得丟臉，除了可以調適身體不適的情況外，也能抒發性高潮之後的情緒。

心理治療師Denise Knowles解釋，許多人在性愛達到高潮之後，因為感到親密感、幸福感及滿足感而哭泣。除了心理情緒層面外，科學也指出，性愛會使人釋放催產素和多巴胺，讓人感到快樂，然而性愛結束之後，這些荷爾蒙的水平也隨之下降，讓人容易感到憂鬱和難過。

▼嘿咻之後忍不住大哭的情況其實很正常。（示意圖／pixabay）