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5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」　他崩潰裝睡：在我旁邊

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友寒假時和朋友們同遊花蓮，共3女2男，事前另一位男生表明，心儀其中一個死會的女生，沒想到在旅途中兩人真的擦出愛火，甚至在所有人同房的情況下，大半夜摸黑開戰，讓淺眠的他目擊一切，不禁苦惱「真的不知道要怎麼面對他們。」

男網友在Dcard娓娓道來，「寒假的時候，我們這群人約好去花蓮玩三天兩夜，在那之前，男生某天突然跟我們說，好像有點暈那個女生，然後就開始找各種機會接近她，也要求我們給他們獨處的機會。」

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起初，他以為對方只是打嘴砲，殊不知在同遊花蓮的3天，目睹了八點檔般的劇情，「第一天男生就很明顯地跟女方肢體接觸，我們去天空之鏡騎沙灘車，男生說要載女生，然後因為風很大，男生便把女生的手放進他口袋裡，於是騎車時就環抱了。」

原po回憶道，在等紅燈時，男生會摸女生的腿、臉頰，到後來兩人直接牽起手來，甚至瘋狂接吻，「晚上我們拆成122睡，那個女生自己睡一張床，在大家聊完天關燈後，男生突然起身，因為我很淺眠，就這樣被吵醒了，本想說他去上廁所，沒想到他是爬到那個女生的床上，不久後我便聽到喇吉的聲音，然後又傳來床在震的聲音，我的腦袋瞬間浮現那個畫面，沒想到我竟身在A片現場。」

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

他錯愕直呼，「那女的有男友，我們甚至在他們旁邊而已，我的三觀全被毀了。隔天早晨，我想說先裝沒事，但那個男生卻偷偷跟我說，他們發生關係了，那時的我就滿頭問號，替女生的男友默哀。」

後來，一行人到其他景點朝聖時，那對男女也公然接吻，甚至過沒幾天，就宣布在一起的事情了，讓他混亂又尷尬，不知該怎麼面對兩人。

對此，網友們紛紛回應，「大概是吳鳳（無縫）吧！不用理他們，也不用幫他們開心或是勸什麼」、「大型動物交配現場」、「在現場聽好恐怖」、「劈腿就算了，在旁邊打砲夠噁心欸」、「超級不尊重人，是什麼動物嗎」、「你還有辦法跟他們當朋友嗎？是我估計會遠離他們」。

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