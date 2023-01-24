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婆婆初二生日「不准她回娘家」！老公下秒吐1句話　讓人妻更崩潰

年夜飯,團圓菜,團圓飯,做菜,晚餐。（圖／資料照）

▲婆婆初二生日，要原PO留下來一起慶生。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

大年初二是不少人回娘家的日子，一名人妻表示，今年初二剛好是婆婆的生日，婆婆在除夕當天說有訂餐廳要慶祝，但她早已訂好車票回娘家，於是婉拒了婆婆的邀約，因此被念了一頓，事後請老公私下幫忙說話，沒想到老公居然直接說「她票買不到，所以還是明天就會回去哦」，讓她傻眼直呼「根本豬隊友」。

人妻在Dcard發文，過年前就跟老公說好，初二要回娘家，到了除夕當天，婆婆表示初二要吃飯慶祝生日，原PO客氣且有禮貌地婉拒，並包紅包預祝生日快樂，沒想到婆婆卻不滿意，認為她不應該拒絕長輩的邀約，而且生日是家庭重要聚會，晚一天回娘家又沒關係。

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親戚也在一旁幫腔，要她待到初三，「然後我看向一旁的老公，正認真地吃著他的蝦，所以我選擇閉嘴，不跟他們再爭什麼」。當晚原PO就跟老公說，初二一定要回娘家，請對方跟婆婆說一下，結果隔天老公居然直接跟婆婆說「XX說她票買不到，所以還是明天就會回去哦」。

▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲原PO婉拒邀約，被婆婆數落一番。（示意圖／CFP）

她傻眼直呼「我的天啊這到底是什麼豬隊友！這樣說的話我自己說就好了啊！」果不其然，婆婆板著一張臉，還不斷抱怨，餐廳都訂了她的位置，「我真的氣個半死，一句話都不想說」。初二一早她就開溜，雖然是早上9點的車，但是她7點就出門，「寧願早起出門待在咖啡廳，也不要看婆婆臉色，真的氣死」。

貼文一出，網友認為老公的問題最大，「你老公真的有夠白目」、「標題應該加個白目老公，整個文看起來問題最大的是老公」、「妳在除夕夜被洗臉的當下就該走的」、「妳老公好雷喔」、「明明這些婆婆曾經都身為媳婦，到底為什麼要這樣為難自己的兒媳」。

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