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交通部：防疫車隊「今起可載一般乘客」！取消一天3500元補助

▲▼防疫計程車身貼上明顯標示避免一般乘客誤搭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲交通部宣布，防疫車隊維持既有防疫措施條件下，今起可載一般乘客。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今年初為因應春節返國人潮，機場外防疫車隊禁載一般民眾，僅協助入境旅客赴集檢所、防疫旅館，每日每車補貼3500元。交通部昨（6）晚宣布，自今日零時起，本次機場防疫車隊管理措施係配合春節檢疫專案實施期間結束，防疫車隊在維持既有防疫措施條件下，即可載送一般乘客。

交通部昨晚表示，中央流行疫情指揮中心同意自今（7日）零時起，機場防疫車隊管理措施回歸交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」辦理，在維持既有防疫措施條件下，持續落實加裝隔簾或隔板、駕駛穿戴手套、外科口罩及隔離衣等防護裝備、至少接種2劑疫苗、每週PCR篩檢監測健康狀況、無接觸化乘車單、旅客下車後立即清消、出車前量測體溫等管理措施，於載運入境旅客後，完成車輛清消通風靜置30分鐘以上，可載運一般旅客。

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因應疫情變化，並配合中央流行疫情指揮中心實施春節檢疫專案，交通部自1月9日起，以包車方式禁止機場防疫車隊載運一般旅客，除延續「機場防疫車隊載客及清消作業程序」各項措施外，並增加裝設隔簾或隔板始得載客、駕駛穿戴隔離衣、定期PCR篩檢、無接觸化乘車單等強化防疫措施。春節檢疫專案期間，在車隊駕駛配合下，執行過程尚稱順利。

交通部說，本次機場防疫車隊管理措施係配合春節檢疫專案實施期間結束，將春節期間專案包車方式，回歸到原來的管理措施。將會要求機場防疫車隊持續落實各項防疫措施並加強車輛清消，也呼籲民眾，如有感冒、上呼吸道感染或疑似肺炎症狀，儘速前往醫療院所篩檢及就醫，並遵守進出場域實名制、量測體溫、戴口罩等相關規定，以共同維護防疫安全。

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