桃園綠色生活悠遊節　機捷A11站誠聖宮11/14起展開

▲桃園蘆竹區草花遠近馳名，舉辦綠色生活悠遊節，邀您賞花卉，體驗在地文化。（圖／蘆竹區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園蘆竹區草花遠近馳名，為了鼓勵民眾以搭乘大眾運輸、捷運、自行車等綠色運具，用最友善環境的方式悠遊桃園，欣賞美麗花卉，市府環保局結合文化局、體育局、蘆竹區公所及桃捷公司等單位，於11月14日至22日舉辦「2020桃園市綠色生活悠遊節」，邀請民眾走出戶外不開車，來桃園輕旅行，以綠生活態度體驗在地文化。

蘆竹區長蔡志揚11日指出，「2020桃園市綠色生活悠遊節」為期9天，在鄰近機捷A11坑口站的誠聖宮為主要活動會場，以花海地景、在地廟埕文化、廟會市集、低碳路跑及綠生活音樂派對等活動，

活動期間的假日並推出不一樣的體驗，14日結合在地廟埕文化，發放平安餐，遊花海逛廟會；15日有蘆竹好時光，邀請桃園在地表演團體進行演出；平日下午有街頭藝人在花田中表演，讓大家來逛花海時也可聽著音樂享受午後時光，21日一早更是邀請各位市民一起早起路跑，讓大家體驗跑在田間小路跟花田中的不同體驗，除了路跑外下午更有風雅頌古箏樂團的精彩演出。

22日壓軸的綠生活音樂派對，邀請桃園在地的南亞技術學院示範低碳飲食料理、福容飯店特製野餐組合販售，另外也特邀請金曲歌后魏如萱、生祥樂隊、許含光，除了舞台表演活動之外，在休耕的田地上種植不同品種的花海與多項特色裝置藝術，增添花田間的豐富度。

民眾可到「桃園綠色生活悠遊節」臉書專頁，就能得到最新資訊，並且登錄悠遊蘆竹、花現好時光的闖關遊戲，就可集點獲得活動現場的攤位兌換券，另外留言打卡上傳美照更可於活動後抽到精美大禮，而且搭乘桃園捷運到現場還可以額外得到特別加碼的市集折價券50元，每日限量100份換完為止哦！歡迎大家來到蘆竹，搭乘捷運賞花海、嚐美食、享廟埕傳統，悠遊蘆竹發現好時光，為地球環境盡一份力。

・熱賣30年，跨越世代通通是粉絲