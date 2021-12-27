等一年了！美式賣場年末尿布大特價　爸笑稱：休旅車的極限是五箱

▲幫寶適一級幫紙尿褲年終限時特價每箱折140元，現場不少爸媽狂搬好幾箱，大家還拿著手機加LINE似乎還有隱藏版優惠。（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

歲末年終聚會多，許多人會到美式賣場搜尋高CP值好物囤貨，有網友分享，前往美式賣場看到人車好幾大箱，還以為是在大手筆扛特惠家電或囤過年物資，走近一看才發現原來是幫寶適一級幫紙尿褲年終限時特價每箱折140元，現場不少爸媽狂搬好幾箱，大家還拿著手機加LINE似乎還有隱藏版優惠，不得不讚嘆新手爸媽很懂得精打細算。

網路上也有曾加入囤尿布行列的網友分享，自家休旅車採購極限大約五箱，引發網友熱議：「這我有經驗，到停車場把箱子拆掉能裝更多」、「划算，養小孩一定要這樣」、「箱子拆開裝更多」、「買了16箱」，許多網友也表示一年一度的特惠檔期實在等好久，已經等不及準備手刀前往，趁優惠活動囤好囤滿。





▲網路上也有曾加入囤尿布行列的網友分享，自家休旅車採購極限大約5箱，馬上有網友說自己買了16箱。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說社團。）

年度優惠好誘人～內行媽咪教你挑尿布關鍵「日本產院指定NO.1」

美式賣場尿布優惠常常成為話題，許多新手媽咪好奇常常看大家在扛尿布，到底該怎麼挑？有內行媽咪不藏私分享，每年美式賣場都會在歲末年終精選幫寶適一級幫紙尿褲推出年終最大檔優惠，這款日本產院指名率最高、360度透氣呵護新生寶寶嬌嫩肌膚的幫寶適一級幫紙尿褲堪稱「寶寶精品」，不論是黏貼式或拉拉褲都深受或新手爸媽的「前輩」們大推，累積無數口碑。

內行的爸媽都知道，為了寶貝屁屁健康，一整天下來至少要換個5~7片尿布，而美式賣場的一級幫紙尿褲推出的年終優惠價超有誠意，可以毫不猶豫直接囤，日後勤換尿布才不心疼。

▲在整件尿布包含腰圍共計有一千多萬個可見透氣孔。（圖／網友提供，下同）

更重要的是，幫寶適一級幫紙尿褲為日本製，品質讓爸媽放心，其超優吸收力且超透氣材質，在整件尿布包含腰圍共計有一千多萬個可見透氣孔，側身腰圍也具極大透氣度及彈性，加上特有3D瞬吸技術表層可吸收隔離稀便，寵愛寶貝肌膚遠離紅屁屁；針對月齡較小的寶寶常用的黏貼式，還巧妙設計不傷手黏貼膠條，同時保護媽媽和寶貝的肌膚。

▲每年美式賣場都會在歲末年終精選幫寶適一級幫紙尿褲推出年終最大檔優惠。

把握美式賣場獨家限時優惠 隱藏版優惠LINE好友+起來

這次美式賣場幫寶適一級幫紙尿褲限時優惠活動檔期在2021/12/27~2022/1/6，短短2週除了推出小小寶貝必備的黏貼式尿布享優惠之外，還有好動寶寶所需的拉拉褲也同步於12/27-1/2折70元，輕鬆一拉就穿、一撕就脫是新手爸媽的神隊友，兩款優惠齊發方便爸媽針對不同階段所需的尿布一次買好買滿。

另外，網友好奇新手爸媽爭相在美式賣場+LINE好友有何優惠，經詢問品牌後得知，只要是幫寶適成長集點送會員，同樣在2021/12/27~2022/1/6的優惠期間，好市多購買幫寶適「一級幫系列商品」滿額3,000元以上，就有機會獲得Dyson空氣濾淨機或一年份幫寶適尿布，提醒新手爸媽趕緊把握短短2週的時間囤一波，同時記得上幫寶適官方LINE登錄發票，衝一波隱藏版優惠，給寶貝最極致呵護的肌膚寵愛。

▲▼只要是幫寶適成長集點送會員，同樣在2021/12/27~2022/1/6的優惠期間，購買幫寶適官方正貨合作通路「一級幫系列商品」滿額3000元以上，就有機會獲得Dyson空氣濾淨機或一年份幫寶適尿布。