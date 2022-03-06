恐怖巧合！一戰、二戰、烏俄戰爭「開戰日期」　藏神秘數字68





▲烏俄戰事迄今持續超過一周。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯全面入侵烏克蘭至今已邁入第11天，各界都紛紛發聲期盼停戰，然而，有網友發現一戰、二戰以及烏俄戰爭的神祕驚人之處，3次戰爭發生的時間，西元、月、日加起來剛好都是「68」，不曉得是巧合還是天意，「太不可思議了，難道是世界大戰真的已經發生了？」

第一次世界大戰發生時間是1914年7月28日，將三個數字加起來是68（19+14+7+28）。第二次世界大戰發生的日期是1939年9月1日，加起來也是68（19+39+9+1）。最神奇的是，烏俄戰爭開戰的日期，2022年2月24日，加起來竟然也是68（20+22+2+24）。

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烏俄之戰目前仍在持續當中，根據最新消息，烏克蘭代表團5日表示，2國第三輪談判將在這1、2天內舉行。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克表示，目前正在評估所有方面的狀況，包括人道主義走廊的執行情況，以調整談判內容。

俄羅斯總統普丁於台灣時間5日晚間發表談話，他再度重申他介意的事情，包括怕烏克蘭加入北約、烏克蘭擁核技術等，他表示在烏克蘭展開特別行動是一項艱難的決定「我們不能忽視關於烏克蘭希望成為有核國家的聲明，俄羅斯面臨著真正的威脅。我們要保衛頓巴斯人民。」希望烏克蘭非軍事化、非納粹化。

▼俄國總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）